TV por assinatura no México

Bom, ainda sigo sem TV por assinatura em casa aqui no México. Não compensa o custo já que retorno em menos de 2 meses. Mas tenho acompanhado e experimentado os serviços em casas de conhecidos e nas plazas da cidade.



No DTH a SKY domina o mercado, mas há um detalhe curioso. O que mais se vê é a plataforma VE TV.



Aqui as empresas tem marcas distintas. O sistema pós-pago usa antenas vermelhas e marca SKY. Já o pré-pago tem antenas azuis e marca VE TV.



Quase não se vê antenas da Dish TV. Eles tem parceria com a Telmex, mas é raro ver. A VE TV é mais interessante, prática e barata.



Abaixo segue uma imagem do canal de entrada da SKY:







A imagem em SD da SKY é muito feia. Compressão alta, pouca nitidez. Os canais são bem "lavados". Em HD também não me pareceu muito bonito (aliás, o HD mesmo no sinal aberto não é tão "bonito").











Comercial de VE TV :











Aqui tem um vídeo com um zapping pela SKY (com conteúdo HD, o vídeo é do ano passado, mas não mudou muito):













Aqui tem um vídeo com a interface gráfica da Dish TV. O vídeo está ruim, mas dá pra ter uma ideia:













No cabo tem o Izzi TV (do grupo Televisa).



No vídeo abaixo tem uma review do serviço:





















Os seguintes canais estão disponíveis com sinal HD aqui. A lista foi feita com base em pesquisa nos sites da SKY, Dish e Izzi.



Filmes:



- FOX Premium Action

- FOX Premium Comedy

- FOX Premium Movies

- FOX Premium Cinema

- FOX Premium Classics

- FOX Premium Family

- Cinecanal

- TNT

- Studio Universal

- MAX UP

- HBO 2

- HBO Plus Este

- HBO Plus Oeste

- HBO Family

- HBO

- HBO Signature

- MAX

- Maxprime Este

- Maxprime Oeste

- Zee Mundo

- Paramount

- Golden

- Golden Premier

- Golden Multiplex

- De Pelicula

- AMC

- Sundance

- FXM



Séries:



- FOX

- FOX Premium Series

- FOX Life

- Investigação Discovery

- TNT Series

- Space

- Sony

- AXN

- Warner

- A&E

- Universal

- Atreseries

- FX

- Comedy Central



Esportes:



- FOX Sports

- FOX Sports 2

- FOX Sports 3

- ESPN

- ESPN +

- ESPN 2

- ESPN 3

- NBA League Pass 1

- NBA League Pass 2

- NBA League Pass 3

- NFL Network

- UFC

- Trace Sports Stars

- Canal F1

- Golf Channel

- NFL RedZone

- SKY Sports



Documentários:



- Nat Geo

- Nat Geo Wild

- Discovery HD Theater

- Discovery HD World

- Animal Planet

- Discovery Turbo

- Discovery

- History



Notícias:



- FOX News

- CNN

- CNBC



Infantis:



- Disney

- Discovery Kids

- Cartoon Network

- Nickelodeon

- Nick Jr



Variedades / Gerais:



- Discovery Home & Health

- TLC

- Trutv

- SKY One

- E!

- Cincomax

- Hola TV

- Mas Chic

- El Gourmet

- Film&Arts



Música:



- MTV Live HD

- MTV

- VH1 Latino

- Telehit

- Stingray Concerts



Outros:



- Outdoor Channel



Adultos:



- TV Hot

- Hustler TV

- Vextremo



Acredito que existem outros. Vou atualizando a lista conforme for encontrando.

















