Canal Brasil exibe show inédito e exclusivo do MPB4

Neste sábado, dia 30 de setembro, às 18h, a " Faixa Musical " do Canal Brasil exibe o inédito e exclusivo “ O Sonho, a Vida, a Roda Viva! — MPB4 — 50 Anos ao Vivo ”. O espetáculo marca os 50 anos de carreira do MPB4, e foi gravado no Teatro Sesc Ginástico, no Rio.



Dirigido por Bernardo Mendonça, é recheado de clássicos da MPB assim como novas composições do grupo formado por Dalmo Medeiros, Paulo Malaguti Pauleira, Aquiles Reis e Miltinho.