SBT RS confirma presença na Jornada Nacional de Literatura

Na próxima segunda-feira, dia 02 de outubro, começa a Jornada Nacional de Literatura com a cobertura completa do SBT RS e a presença ilustre do apresentador Anonymus Gourmet (Pinheiro Machado). E ainda, a equipe de Jornalismo da emissora terá uma redação móvel dentro do Campus da UPF, em Passo Fundo, para registrar e exibir um os maiores eventos literários da América Latina.



O local aberto para visitação do público, contará também com diversas atrações, além da exibição de todo conteúdo da Jornada de Literatura e da Jornadinha, que é voltada principalmente para as crianças, nos programas jornalísticos SBT Rio Grande e SBT Rio Grande 2ª edição.



"A Jornada de Passo Fundo é um evento cultural de nível internacional. Nas devidas proporções me faz lembrar a vibração e a qualidade dos eventos culturais europeus que colocam o livro no centro de uma linda festa ", conta o apresentador do Anonymus Gourmet, que também é autor de 28 livros.



Além de reportagens especiais, a equipe também vai realizar entrevistas com escritores que têm livros indicados no evento, trazendo aos telespectadores do SBT RS informações de bastidores e curiosidades.