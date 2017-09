History aborda os segredos da guerra às drogas nos Estados Unidos

A guerra às drogas, que já dura cinco décadas, tem custado aos Estados Unidos cerca de um trilhão de dólares. O uso de heroína vem alcançando níveis epidêmicos e, consequentemente, as penitenciárias vivem superlotadas Narcoamérica ( America's War on Drugs ), que o canal History estreia no dia 8 de outubro, às 21h45, revela a história bizarra por trás do tráfico e discorre sobre as origens do combate às drogas e seus efeitos inesperados na cultura, instituições e política norte-americanas.



Em quatro episódios, a série faz revelações curiosas, como a ação da CIA, que, obcecada em livrar os Estados Unidos do comunismo, se aliou a mafiosos e traficantes internacionais. Em troca de apoio contra inimigos estrangeiros, os grupos tiveram permissão para expandir o comércio de drogas no país.



Narcoamérica explora as consequências não planejadas de quando gangsteres, senhores da guerra, espiões, prostitutas, gangues de rua e políticos disputam o poder e o controle do mercado mundial de narcóticos - tudo isso contado em primeira mão por ex-oficiais do DEA (Gestão de Repressão a Drogas) e da CIA, grandes traficantes de drogas, integrantes de gangues e especialistas.



No episódio de estreia, Espiões e experiências secretas, nas raízes da guerra contra as drogas nos Estados Unidos, há obscuros segredos: experimentos estranhos, tentativas de assassinato, lançamento aéreo de LSD e o apoio da CIA a traficantes de heroína que teve como resultado uma guerra de cinco décadas.