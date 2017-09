MTV exibe final de temporada da série Perrengue

A série nacional Perrengue chega ao final da sua primeira temporada na próxima segunda-feira, dia 02 de outubro, às 22h na MTV . O canal disponibiliza também reprise dos três episódios anteriores a partir das 21h, no mesmo dia. A história dos jovens que estão começando a vida adulta está cheia de surpresas e desavenças que podem definir seus futuros.



Nos últimos episódios as coisas não foram fáceis para esse trio. Muitas surpresas e reações que ninguém esperava agora assombram a vida de Pérola, Cadu e Miguel.



O relacionamento a três de Cadu , Letícia e Tiago desde o começo já estava com cara que não ia dar certo. Depois da novidade que Letícia contou aos namorados, a relação não é mais a mesma e Cadu se sente confuso com tanta responsabilidade.



A exposição de Pérola não foi aquele sonho que ela esperava. Depois de declarar seu amor a Miguel, o clima entre eles está de ponta cabeça e nada acontece como imaginaram. Além disso, Pérola descobre um segredo que Miguel estava guardando e isso complica ainda mais o rolo dos dois.



Miguel ainda está em cima do muro. Não sabe muito bem como reagir às dificuldades que surgiram do nada em sua vida. De qualquer forma, todos sobram uma reação dele e no fim das contas, tudo fica mais complicado.