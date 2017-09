[ub] Os bons tempos da TV - S01 Ep01: FX

Você está lendo um tópico

recordar é viver , a coluna de hoje traz uma nova seção a pedido de vocês, caros leitores do VCFAZ. Vamos relembrar alguns dos bons momentos da TV [que não foram poucos] - sejam bons canais que existiam e foram defenestrados sem mais nem menos, inteligentes programas de TV que exibiam pessoas passando bolinhas de plástico com a própria boca usando uma colher de sopa, entre outras, ahm... 'surpresas'. Começamos hoje por um canal que no passado foi muito bom mas, hoje, como bem descrito pela Wikipedia , - "é usado pela Fox Brasil como um depósito":









FX: "o que o homem vê"



Ah, os bons tempos...



Começando pelo 'começo'...

Lançado em terras tupiniquins em 2005 [e lá se foram 12 anos!], o canal FX inovou ao trazer uma proposta bastante atrativa. Tratava-se do primeiro canal 100% voltado ao público masculino de 18 a 49 anos, apresentando séries consagradas como "Arquivo X", "Nova Iorque Contra o Crime", "Baywatch", "Perdidos no Espaço", "Batman", "MASH", "Viagem ao Fundo do Mar", "Cops" e 'Duro na Queda"... Ah, e ainda inéditas, tais como "Rescue Me", "Family Business", "Penn & Teller" e "Deadwood".



Uau, Ubaldo!

Mas calma, não parava por aí. O melhor do FX, para quem bem se lembra, eram seus comerciais. Sempre criativos, traziam desde situações engraçadas até sensuais moças lavando carros. E graças ao bom YouTube, alguns destes momentos estão ainda por lá eternizados - pero, en español, tío... [é claro, os vídeos das moças sensuais lavando carros são a exceção]. Mas vale lembrarmos alguns deles, como:









[Se não abrir, [veja aqui ]:









[Se não abrir, [veja aqui ]:









[Se não abrir, [veja aqui ]:







Volta! Volta!





Programação

Faixas temáticas tornavam a programação do FX bastante atraente [quem lembra?] " FX Speed ", voltada a esportes a motor [e, mais tarde, a um canal, Speed Channel, que também já se foi]; " FX Fuel ", com esportes radicais; " FXXX ", faixa de programação adulta; e " FX Quebra Tudo ", dedicada a ação. Jogos de futebol da Copa Libertadores também deram as caras por ali, enquanto o FOX Sports não surgia.



O tempo passou, e...

"O que o homem vê" virou "Televisão para grandes homens". Até aí, tudo bem. Boas séries como " Dexter " e " Nip/Tuck " se tornaram ainda mais famosas graças ao FX. Mas, nem tudo foram flores. Desde meados de 2011, quando optou por dublar sua programação [ficando a cargo das operadoras de TV por assinatura dar a opção de legendas], o canal dividiu opiniões. De início, não tinha jeito: ou assistia em versão dublada, ou deixava de ver o canal. Depois, eles decidiram democratizar. Mas os poréns não ficaram por aí [nem nos dias atuais]...







Eis os problemas

Hoje, além de [muito] mais sem graça, os comerciais do FX sofrem de um problema: são muitos. Muitos e muitos [eu já disse... muitos?]. E falo em propagandas, mesmo. Chega a ser um incômodo assistir ao canal, tamanhas são as interrupções. Este não é um problema exclusivo do canal, é claro - mas como ele é o tema de hoje, é dele que vamos falar [e tenho dito!].



Eis os problemas - parte II

Infomerciais. Das 7h às 9h da manhã, todo.santo.dia, você, caro leitor assinante do canal FX, não pode assisti-lo. Por que? Porque o canal mostra, neste horário, uma maratona de encheção de linguiça com propagandas variadas, ao invés das séries e filmes que prometeram passar para você. Quem ganha com isso? Eles. Quem perde ? Bom, nem preciso dizer, não é?!



Bem... eles tentaram

O FX já fez algumas tentativas para aproximar-se de seu público e trazer gente nova para ver o canal. Alguns exemplos foram o reality show " A Vida de Rafinha Bastos ", o resgate de " Hermes & Renato " após a saída da [finada e boa] MTV Brasil, entre alguns outros. Mas nada que tenha sido um: "Ohhhh, que primor de canal, preciso programar minha televisão para ligar e ficar travada nele". Não, não.



Conclusão: O FX hoje







Não podemos negar: o canal FX não é de todo um caso perdido. À parte da overdose de comerciais, boas séries como " American Horror Story ", " American Dad ", o [sempre excelente] " Uma Família da Pesada " e, mais recentemente " O Exorcista ", são alguns de seus carros-chefe. Mas não podemos negar, também, que este é mais um canal que com o passar dos anos se tornou "mais do mesmo", apresentando [além de séries requentadas do canal FOX, diga-se de passagem], filmes batidos como " Robocop ", " Anaconda ", " Quarteto Fantástico " e outros. E à exaustão, meus amigos.



Já a interrupção de programação na parte da manhã, mencionada aqui, bem... eu, como pagante de minha assinatura de TV, acho um grande desrespeito. Se já faturam tão alto com [uma enxurrada de] comerciais, por que não posso assistir alguma série enquanto tomo meu sagrado café da manhã, hãn?!



Te vejo [ok, não vejo, mas quase isso] na próxima coluna.



o_O

