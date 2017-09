Ação "Kingsman - O círculo dourado" promete agitar os cinemas brasileiros nesta semana

Um dos longas mais aguardados deste segundo semestre de 2017 é com certeza " Kingsman - O círculo dourado ". E a novidade chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, dia 28 de setembro.



Quando o quartel general Kingsman é destruído, uma jornada os leva à descoberta de uma organização de espionagem nos EUA. Essas duas corporações secretas de elite devem se unir para derrotar um inimigo comum.











" Lego Ninjago - O filme " é a escolha da semana para quem busca uma animação. Ninjas, samurais e sensei lutam lado a lado contra dragões, exércitos de homens-serpente e um banido Lorde de Guerra que agora busca retornar para o poder.











A comédia brasileira " Duas de mim " deve garantir a gargalhada nas salas. Suellen é uma cozinheira que trabalha duro para manter sozinha o filho pequeno, a irmã mais nova e a mãe. Um dia, os seus sonhos viram realidade: ela se divide em duas. Sua cópia, idêntica fisicamente, tem diferenças de personalidade, sendo muito mais extrovertida e corajosa. A ideia seria dividir as tarefas com a comparsa, mas logo Suellen percebe que a sósia tem planos próprios, e decide passar a perna na original.











Outra comédia que faz sua estreia é " Amor, Paris, cinema ". Arnaud, cineasta de 45 anos, pretende finalmente realizar seu segundo filme. Porém, faltam ideias para tal e nenhum dos temas pensados agrada o produtor.











Quem busca terror poderá conferir " Sono mortal ". Uma jovem mulher tenta salvar a si e a seus amigos de um antigo mal que se utiliza da doença chamada paralisia do sono para atingir suas vítimas.











Outra opção para o público é o documentário " Exodus - De onde vim não existe mais ". Um retrato das dramáticas e íntimas histórias de refugiados de diferentes partes do mundo que tiveram de deixar suas casas por motivos distintos. Durante dois anos, o filme acompanha as jornadas de Napuli, Tarcha, Bruno, Dana, Nizar e Lahtow, e mostra o desenrolar de seus destinos diante de um mundo pautado por fronteiras abertas e fechadas.​











Fechando a semana, o público confere o suspense " O fantasma da Sicília ". Na Sicília, o adolescente Giuseppe desaparece de uma pequena vila próxima à floresta. Sua amiga Luna recusa-se a aceitar seu misterioso desaparecimento e tenta encontrá-lo através de um portal para o mundo sombrio que o tragou. Uma história verdadeira envolvendo um sequestro cometido pela máfia siciliana, porém, contada como se fosse uma fábula gótica.