Gloobinho estreia com séries de "Vila Sesamo", coprodução original e mais

03 de outubro , os pequenos em idade pré-escolar ganham um novo canal na TV linear quanto nas plataformas digitais: o Gloobinho . O novo canal da Globosat chega para ampliar a unidade infantil da programadora, ao lado de seu “irmão mais velho”, o Gloob.



O VCFAZ.TV traz para você em primeira mão , todas as atrações que serão exibidas pelo novo canal. "As Aventuras de Miffy" que acompanha a coelhinha Miffy e seus amigos explorando o mundo ao redor; "Woorooroo" , que apresenta personagens que brincam e se divertem com os objetos ao seu redor, "Leo, O Guarda da Floresta" , que segue um guarda florestal que, com seu cachorrinho Hero, sua amiga Katie e o Guarda Rocky, exploram a fauna e a flora que os cerca e "Hotel Furchester" , o spin-off de "Vila Sésamo" , com a presença de personagens conhecidos do público.



Também baseada na franquia de "Vila Sésamo" , o Gloobinho terá "A Escola De Fadas Da Abby" , traz a personagem Abby que irá frequentas a escola de fadas voadora para aprender, através de magia e encanto, como resolver problemas do cotidiano e "Pequenas Aventureiras" , que traz Abby e Lola explorando o mundo emocionante de ciência, tecnologia, engenharia e matemática.



O canal também estreia “Trulli Tales”, coprodução internacional do Gloob , que traz Ring, Zip, Stella e Sun vivem em Trulliland e são os Chefs de Magia escolhidos para proteger o Livro Mágico de Receitas. A cada dia, eles precisam cozinhar um novo prato, tarefa que é sempre ameaçada pelas vilanias do atrapalhado Copperpot, que faz de tudo para roubar o livro.



A série live action “Casa da Árvore” , mostra as aventuras de quatro amigos que se encontram em uma casa na árvore para compartilharem sua paixão pela literatura. A cada episódio, ilustrações temáticas acompanham os livros que irão retratar fatos ligados à história de amizade deles. Já em “A Ratinha e o Urso” , é um spin-off inédito do filme "Ernest e Celestine" , indicado ao Oscar e destaque no festival de Cannes. A série apresenta a história de Ernest, um grande urso, que além de palhaço e músico, acolhe em sua casa a ratinha Célestine, uma órfã que escapou do mundo subterrâneo dos roedores.



A animação "Origanimais" é toda produzida na forma de origami e tem como personagens principais Rhyan RHino, Fiona Fox, Zoe Zebra e Khye Koala, um grupo de amigos conhecido como A4, cujo trabalho é ajudar outros animais em perigo na floresta. Já "Yo Yo" segue dois irmãos gêmeos e seu cachorrinho, que através de um trampolim mágico viajam para um mundo imaginário buscando soluções para situações que vivem no mundo real.



O canal também exibirá programas já transmitidos pelo Gloob como a animação brasileira "S.O.S Fada Manu" que acompanha uma aprendiz de fada em um reino encantando "Muelin e Perlita" sobre as aventuras de Muelin, um dente explorador e seus amigos e "A Hora da Yoga" , série que apresenta os princípios da yoga para crianças.



