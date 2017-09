Você está lendo um tópico

Televisão

ZTV em fase experimental no site da emissora

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 1 respostas e 118 visitas.





Rafa! em 28 Set 2017 - 20:58



anos | Mai 2006 | Mensagens: 2226 | São Paulo - SP





Neste momento, a ZTV- nova rede de tv- está em fase experimental, transmitindo ao vivo por estreaming. Segundo relatos, estava exibindo clipes musicais! Neste momento, está com logo congelado. Lembrando que a estreia da emissora será, provavelmente, em outubro.

http://www.nucleoztv.com Neste momento, a ZTV- nova rede de tv- está em fase experimental, transmitindo ao vivo por estreaming. Segundo relatos, estava exibindo clipes musicais! Neste momento, está com logo congelado. Lembrando que a estreia da emissora será, provavelmente, em outubro.











Rafa! em 28 Set 2017 - 21:17



anos | Mai 2006 | Mensagens: 2226 | São Paulo - SP

Veja uma compilação de vinhetas institucionais e de programas da emissora



















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído