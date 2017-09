Você está lendo um tópico

Delcídio aposta que o Senado vai salvar Aécio Neves

Senador cassado em 2016 diz que instinto de preservação na Casa é gritante



fonte: O ex-senador Delcídio do Amaral aposta que o Senado reverterá a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) pelo afastamento do senador Aécio Neves (PSDB-MG) e seu recolhimento noturno. Amaral – cujo mandato foi cassado em maio de 2016 após ser preso na Lava Jato sob a acusação de obstrução da Justiça – afirma que os senadores, a despeito das fartas provas existentes contra o tucano, vão preservar Aécio como uma espécie de medida preventiva. “Sabem [os senadores] que poderão sofrer o mesmo que o Aécio está sofrendo agora. Por isso, estão se antecipando para protegê-lo. É o famoso efeito Orloff: eu sou você amanhã”, afirmou a EXPRESSO.fonte: http://epoca.globo.com/politica/expresso/notici...-aecio-neves.html











Sem panelas e com palmas!

















