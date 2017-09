Você está lendo um tópico

A ausência do primo famoso

ardoss em 29 Set 2017 - 5:53



anos | Abr 2006 | Mensagens: 925 | Craíbas - AL

O ministro Gilmar Mendes faltou à posse de Elcio Mendes, nomeado desembargador de justiça no Acre



O ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes faltou, na quinta-feira (29), à posse de seu primo Elcio Mendes como desembargador de justiça no Acre. Gilmar disse que iria faltar porque precisaria comparecer à sessão do STF que julgou a permanência da relatoria da Lava Jato com o ministro Edson Fachin. Diferentemente do primo famoso, Elcio é um magistrado reservado, que foge dos holofotes. Recentemente, outro primo de Gilmar Mendes assumiu um cargo relevante. Trata-se de Francisval Mendes, diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). Gilmar também faltou à posse de Francisval.



