Estréias de outubro do canal Investigação Discovery

O canal Investigação Discovery progtamou para outubro a estréia novas temporadas.

Quinta Feira dia Feira dia 12 de outubro as 21h30 estréia a 2 Temporada da série Rede de Suspeitas

22h22 estréia a 4 Temporada da série O Crime Quase Perfeito

Terça Feira dia 17 de outubro aas 22h222 estréia a 6 Temportada da série Pecados Mortais

Segunda Feira dia 23 de outubro as 22h22 estréia a 6 Temporada da série Desejos Proibidos.

Com Informação do canal Investigqção Discovery