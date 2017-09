Canal Sony anuncia a estreia de três novas séries do universo Marvel

No início da tarde de hoje o Canal Sony não somente divulgou a data de estreia da série Marvel’s Inhumans como também confirmou a estreia de mais duas séries do mesmo universo em 2018, bem como a estreia da nova temporada de Marvel’s Agents Of S.H.I.E.L.D.





Marvel’s Inhumans teve sua estreia confirmada para o dia 14 de novembro, terça, às 21h, com a exibição de três episódios seguidos.



Como você já leu por aqui, a produção traz para as telas os quadrinhos de de Stan Lee e Jack Kirby que contam a história de super-humanos que vivem na cidade lunar de Attilan e que tem a família real formada pelo rei Black Bolt (Anson Mount), sua esposa Medusa (Serida Swan) e seu irmão Maximus (Iwan Rheon), cuja ambição pelo trono vai colocar essa dinastia em pé de guerra.



A primeira temporada de Marvel’s Inhumans conta com oito episódios de uma hora cada e foi criada por Scott Buck, que possui em seu currículo sucessos como Dexter, Rome e Six Feet Under. Os dois primeiros episódios foram exibidos, adaptados em um filme, primeiro nos cinemas com tecnologia IMAX.



Além dessa estreia, o Canal Sony confirmou para 2018 a quinta temporada de Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D e as estreias de três novas séries desse universo em contínua expansão. As exibições serão sempre às terças-feiras, dia dedicado às séries da Marvel no canal.

Link com a Informação:http://soseriadosdetv.com/2017/09/29/canal-sony-anuncia-estreia-de-tres-novas-series-do-universo-marvel/