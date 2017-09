Você está lendo um tópico

Apoio petista a Aécio irrita o ator José de Abreu: 'Bye bye, PT'

Rafa! em 29 Set 2017 - 23:29



anos | Mai 2006 | Mensagens: 2230 | São Paulo - SP

Apoio petista a Aécio irrita o ator José de Abreu: ‘Bye bye, PT’



Petista histórico, o ator José de Abreu, que sempre defendeu o partido mesmo nas horas mais difíceis, como nos escândalos do mensalão e da Petrobras, aparentemente, perdeu a paciência com a decisão da legenda de se posicionar contra o afastamento do cargo do senador Aécio Neves (PSDB-MG).







O partido decidiu compor uma ampla frente no Congresso para peitar o Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou o afastamento com base nas suspeitas sobre o tucano desencadeadas pelas delações da JBS. A ideia mais ou menos geral no Senado é que o Judiciário foi além de suas prerrogativas ao afastar um político com cargo eletivo.



José de Abreu postou mais de vinte tuítes sobre o caso entre quinta-feira e esta sexta-feira. Veja alguns deles:



Jose de Abreu ✔ @zehdeabreu

Não concordo com a decisão do PT. Esse republicanismo levado ao paroxismo já nos brindou com o golpe. Lula prestes a ser condenado… desisto.

02:16 - 28 de set de 2017

176 176 Respostas 401 401 Retweets 1.525 1.525 favoritos

Jose de Abreu ✔ @zehdeabreu

Acreditar no Conselho de Ética não me parece ético.

09:52 - 29 de set de 2017

mauro_directv em 29 Set 2017 - 23:38



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2587 | Foz do Iguaçu - PR

Nem os petistas aguentam mais os petistas . Causam repulsa em qualquer pessoa minimamente honesta.

















