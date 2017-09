Você está lendo um tópico

Rafa! em 30 Set 2017 - 0:04



anos | Mai 2006 | Mensagens: 2232 | São Paulo - SP

MBL acusa o MAM de erotização infantil em performance



São Paulo – Uma performance no Museu de Arte Moderna (MAM), em São Paulo, é o novo alvo do Movimento Brasil Livre (MBL).



Eles acusam a instituição de promover a “erotização infantil”, depois que começaram a circular imagens de um homem nu sendo tocado por uma criança.







A performance foi realizada pelo artista fluminense Wagner Schwartz, que participava do evento 35º Panorama da Arte Brasileira, na última terça-feira.



O ato, chamado La Bête, é baseado nos Bichos de Lygia Clark, que são esculturas de alumínio que podem ser manipuladas pelo público.



No caso em questão, registrado em vídeo, a criança toca rapidamente na mão do artista, depois na canela e nos pés, e em seguida engatinha de volta para a plateia.



O MBL acusa o museu de promover erotização infantil utilizando dinheiro público.



O MAM divulgou uma nota dizendo que as acusações são fruto de deturpação do contexto da obra.

MAM - Museu de Arte Moderna de São Paulo

Há 23 horas



NOTA DE ESCLARECIMENTO

O Museu Arte de Moderna de São Paulo informa que a performance 'La Bête', que está sendo questionada em páginas no Facebook, foi realizada na abertura da Mostra Panorama da Arte Brasileira, em apresentação única.

A sala estava devidamente sinalizada sobre o teor da apresentação, incluindo a nudez artística, seguindo o procedimento regularmente adotado pela instituição de informar os visitantes quanto a temas sensíveis.

O trabalho apresentado na ocasião não tem conteúdo erótico e trata-se de uma leitura interpretativa da obra Bicho, de Lygia Clark, historicamente reconhecida pelas suas proposições artísticas interativas.

Importante ressaltar que o material apresentado nas plataformas digitais não apresenta este contexto e não informa que a criança que aparece no vídeo estava acompanhada e supervisionada por sua mãe. As referências à inadequação da situação são resultado de desinformação, deturpação do contexto e do significado da obra.

O MAM reafirma que dedica especial atenção à orientação do público quanto ao teor de suas iniciativas, apontando com clareza eventuais temas sensíveis em exposição.

O Museu lamenta as interpretações açodadas e manifestações de ódio e de intimidação à liberdade de expressão que rapidamente se espalharam pelas redes sociais.

A instituição acredita no diálogo e no debate plural como modo de convivência no ambiente democrático, desde que pautados pela racionalidade e a correta compreensão dos fatos.



CRISPIM em 30 Set 2017 - 0:45 Moderação



anos | Fev 2006 | Mensagens: 7187 | Itajaí - SC

Isto é um ultraje e ato de PEDOFILIA NO MAM-SP, expondo um homem nu incentivando crianças a tocá-lo.

Macabro e fere o Estatuto da Criança e Adolescente.



Deixaria seus filhos tocar num homem estranho e nu?

















