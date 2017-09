Você está lendo um tópico

Filho de Marcos Frota sofre bullying ao aparecer em foto com o pai

Filho de Marcos Frota sofre bullying ao aparecer em foto com o pai



A internet não perdou a semelhança de Davi com seu pai, o ator Marcos Frota. Em uma foto publicada nas redes sociais, o jovem, que tem 18 anos, aparece ao lado do eterno Tonho da Lua durante o Rock in Rio. Como são muito parecidos, logo surgiram comentários maldosos sobre os dois na web.







“Se tá ruim pra vc imagina pro filho do Marcos Frota, cuja mãe é a Carolina Dieckmann mas nasceu com a cara do Tonho da Lua…”, disse um internauta.



Davi é fruto do relacionamento de Marcos Frota com a atriz Carolina Dieckmann. O rapaz fez 18 anos em abril deste ano. Ironicamente, em um post da artista no Instagram, quando ele completou a maioridade, ela disse que o filho não gosta de tirar fotos.



