Você está lendo um tópico

Papo Aberto > Promoções

QUER APRENDER A CONSERTAR APARELHO CELULAR E GANHAR MUITO DINHEIRO???

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 89 visitas.





Vanildo1 em 1 Out 2017 - 11:49



anos | Jul 2017 | Mensagens: 19 | Santa Branca - SP





Para mais informações acessem o site deixe seu e-mail e receba aulas grátis



http://bit.ly/manutencaoeconsertodecelular



Obrigado... Curso completo de manutenção e reparo de celulares, em nosso curso vamos ensinar não só a ser mais um trocador de peças no mercado, mas sim fazer o conserto e reparo da placa eletrônica do celular, o nosso curso é feito com consertos ao vivo em assistência técnica com mais de 8 anos de experiência no mercado responsável pelo conserto e reparo de 12.000 aparelhos celulares.Para mais informações acessem o site deixe seu e-mail e receba aulas grátisObrigado...























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído