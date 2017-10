Você está lendo um tópico

Papo Aberto

O tópico do homem pelado do MAM sumiu?

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 1 respostas e 82 visitas.





Larry.Tate em 1 Out 2017 - 12:20



anos | Out 2007 | Mensagens: 2254 | São Paulo - SP

Ouvi dizer que a justiça solicitou que os vídeos que estavam no Youtube e no Facebook fossem retirados para não expor a menina de 4 anos sendo incentivada pela própria mãe a interagir com um sujeito pelado numa exposição no MAM.



Não acho mais o tópico aqui no Vcfaz.

Ele foi preventivamente excluído?



Se foi excluído por que?

Não havia nenhum vídeo no tópico.











Ricardo em 1 Out 2017 - 14:07 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5777 | Monterrey - México

Larry.Tate , sim, foi retirado durante a madrugada. A sequência de comentários publicados foi um assombro.



Tópicos que percam o sentido, incitem a violência ou o ódio serão excluídos.

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído