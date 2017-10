Estúdios da Globo News em reforma?

Bom dia!

Há alguns dias, todos os jornais da Globo News estão com um mesmo cenário, como se estivessem sendo transmitidos de um "cantinho do estúdio", em uma bancada pequena, com um ângulo de enquadramento da câmera fechado e com 2 telas: uma com imagem da redação, atrás do apresentador e outra para os apresentadores falarem com os repórteres. Será que estão em reforma?