VivoTV DTH: Comparação Vivo TV 1 (Sat Amazonas) e Vivo TV 2 (Sat IS-34)

Pessoal, já vi muitas dúvidas em relação às diferenças dos serviços da Vivo TV 1 (satélite Amazonas) e da Vivo TV 2 (satélite IS-34).



Como tenho acesso aos dois serviços (minha residência e residência dos meus pais), vou compartilhar minhas impressões.



Primeiramente, para relembrar, a Vivo TV 1 utiliza o satélite Amazonas e sua origem é a Você TV, que depois virou Telefônica TV Digital e depois virou Vivo TV. Já, a Vivo TV 2, utiliza o satélite IS-34 e sua origem é a GVT.



No interior de SP, normalmente é instalada a Vivo TV 1, mas em cidades que tinham GVT, instalam Vivo TV 2. Se você assinar pacote com gravador 4K, será instalado Vivo TV 2, independentemente do município.



Tem ainda a Vivo TV Fibra (iptv) que opera em algumas cidades do interior, mas com baixa cobertura de endereços.



Então, vamos à comparação do serviço no satélite Amazonas e no satélite IS-34.



Minha assinatura na Vivo 1 (Amazonas) é de um pacote antigo (Flex Variedades HD) e na Vivo 2 (IS-34) é o pacote Ultra HD com equipamentos da época da GVT (equipamento híbrido).



Canais:



A Vivo 1 possui mais canais que a Vivo 2.



Todos canais da Vivo 2 estão disponíveis na Vivo 1. Além disso, a Vivo 1 tem a mais: Disney Channel + (HD), Investigação Discovery HD, Eurochannel, BBC World News, EWTN e a afiliada da Globo.



Imagem:



Nos canais HD, a qualidade nos dois satélites é semelhante. Embora eu tenha a impressão que o Canal Sony na Vivo 2 tem a imagem um pouco pior que na Vivo 1.



Uma desvantagem da Vivo 2 é que os canais Globosat, principalmente Sportv e GloboNews, de vez em quando perdem o HD e viram SD por alguns minutos ou horas.



Mas também tem uma vantagem. A Vivo 2 não fica sem sinal por causa da chuva. Se as nuvens tiverem densas e o sinal do satélite cair, o decoder muda automaticamente para o modo IPTV (a imagem vem pela internet, com uma qualidade levemente inferior à do satélite). A Vivo 1 não tem esse recurso, mas é muito difícil ficar sem sinal, pois geralmente aguenta bem e volta rápido (os canais HD caem primeiro, os SD aguentam bem mais).



Por falar em HD e SD, no decoder da Vivo 1 são repetidos os canais que têm simulcast HD e SD. Na Vivo 2 se tiver a versão HD não tem a SD e vice-versa.



Nos canais SD, a Vivo 2 tinha uma qualidade melhor que a Vivo 1. Porém, alguns canais SD da Vivo 2 estão péssimos, enquanto os canais SD da Vivo 1 tiveram uma melhora acentuada na qualidade da imagem.



Os canais Animal Planet, Boomerang e TNT Séries são transmitidos em SD, mas estão com uma qualidade muito boa nos dois satélites. Os canais Disney Channel e Disney XD estão muito ruins no IS-34 e estão muito bons no Amazonas.



Organização dos canais (line-up):



A Vivo 2 ganha disparadamente. É organizada por gênero e não repete canais SD e HD.



A Vivo 1 já foi organizada, mas como nunca passou por uma reorganização, hoje tem muita coisa misturada. Além disso, a faixa dos canais HD é toda bagunçada. Um pequeno exemplo:



- Globo News SD: 340 / Globo News HD: 820;

- Fox: SD: 546 / Fox HD: 840;

- Nickelodeon SD: 318 / Nickelodeons HD: 799;

- Globo SP SD: 205 / Globo SP HD: 204.



Áudio:



A qualidade da Vivo 2 é indiscutivelmente melhor que da Vivo 1.



Além disso, as legendas automáticas funcionam melhor na Vivo 2.



Guia de Programação e Menus:



Aqui é questão de gosto pessoal. Eu prefiro a Vivo 1. É mais leve, o layout é mais organizado e o guia fica na parte superior da tela, não atrapalhando a visualização das legendas.



Mas o da Vivo 2 é mais bonito e o guia mostra a programação de um período de tempo maior que o da Vivo 1.



Recursos Adicionais:



Canais de áudio: disponíveis apenas na Vivo 1.



Sinal alternativo por IPTV: somente na Vivo 2.



Canais digitais terrestres no decoder via antena UHF: somente na Vivo 2.



Vivo Play Dentro (acesso pelo decoder, igual NET Now): somente na Vivo 2 (após a última atualização de software ficou "show de bola", tanto a qualidade, como a quantidade de conteúdo).



Vivo Play Fora (acesso pelo site ou aplicativo Vivo Play): disponível para os dois serviços.



Versão On-demand dos canais do pacote que oferecem o recurso: disponível para os dois serviços.



Gravação e 4K: somente na Vivo 2.



Por fim, vale citar que recentemente foi lançado o satélite Amazonas 5. Vamos ver se vão juntar as bases ou não e, caso afirmativo, se a base será migrada para o Amazonas 5 ou para o IS-34.