Você está lendo um tópico

Papo Aberto > Ajuda

Sugestão: aviso sobres tópicos excluídos

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 33 visitas.





Rafa! em 2 Out 2017 - 0:21



anos | Mai 2006 | Mensagens: 2223 | São Paulo - SP

Ontem, pela minha "grata surpresa", percebi que um post meu(mais um) foi excluído. E muitos tópicos são excluídos sem avisos prévios, deixando os usuários com a pulga atrás da orelha.

Minha sugestão: Criar um mecanismo de notificação automática quando um tópico for excluído, e explicando o motivo, pois assim os criadores destes posts não ficaram perdidos e evitará discussões desnecessárias!! Muitos users deixam de seguir fóruns de internet por conta de ter seus posts excluídos diversas vezes e sem avisos.

Fica aí a sugestão.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído