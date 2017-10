Chiquititas: resumo da semana de 2 a 7 de outubro

Segunda-feira



Renata entrega as páginas do diário de Mili para JP ler. O garoto vai até o orfanato conversar com Mili. A chiquitita diz que acha melhor eles terminarem, pois ela não está segura de seus sentimentos. Marian escuta tudo escondido. JP volta para casa e grita com Renata. Ele diz que nunca mais quer ver Renata e que não é porque terminou com Mili que voltará com ela. Durante a noite, todos se encantam ao ver Marian tocar piano e cantar na sala do orfanato. Ela canta a música "Tudo, Tudo". Francis leva Clarita para jantar. Beto leva Clarita para o show da banda preferia dela (Trata-se da participação especial da Banda 365). Carmen está com visual repaginado. Valentina está de volta a mansão dos Almeida Campos, mesmo que ainda em coma. Mosca e Mili conversam no pátio do orfanato. Mais tarde, Marian diz que não gosta de ver Mili triste e que quer muito voltar ser a melhor amiga dela. No dia seguinte, Marian pede para Carol trancar suas coisas, que estão numa caixinha, na diretoria do orfanato. Junior está empenhado em encontrar Miguel para saber alguma notícia de sua irmã, Gabriela. Marian ensina sapateado para Tati, Teca, Ana e Maria. Samuca ajuda Vivi a estudar para as provas. Os vizinhos encrenqueiros tentam invadir novamente a casa na árvore, mas tomam um banho de tinta e ficam presos numa rede. Um plano com os inventos de Samuca para proteger a casa na árvore. Na França, Gabriela sonha com Junior. Ela lembra do desenho que fez num outro dia e tem certeza que se trata de uma lembrança.



Terça-feira



Gabi liga para Carmen. Simão escuta a conversa das duas ao telefone. Gabi pede para voltar ao Brasil, mas Carmen inventa que está com problemas financeiros. Carmen percebe a presença de Simão e pede para que ele saia da sala. Marian diz que Ana não possui o menor talento para ser artista e, por isso, deve desistir da aula de canto e dança. Ana fica triste e desabafa o ocorrido com Bia. Bia vai tirar satisfação com Marian, que finge não ter maltratado ninguém. Bia não acredita. Mili aparece e Marian finge mais uma vez não ter feito nada. Mili pede para Bia ser mais tolerante. Irritada, Bia vai para seu quarto e Marian comenta com Mili que sempre soube que o temperamento de Bia era complicado. Tatu, Janjão e Janu decidem se vingar das crianças do orfanato, que impediram a invasão deles na casa da árvore com um banho de tinta. Bel e André acham o plano forte demais e decidem não participar. Marian finge novamente e pede desculpa para Bia por ter sido grossa. Pata comenta com Bia que não sabe o motivo, mas também não simpatiza com Marian. Carol vai ao hospital para ver Fernando, e o vê andando abraçado com outra mulher. Carol fica irritada. Fernando diz que ela entendeu tudo errado e que essa é apenas uma colega de trabalho. Carol pede para Fernando desistir de tentar enganar ela. Miguel e Simão se reencontram. Os dois vão conversar nos corredores do porão do orfanato. Simão revela que Gabriela não está morta e que tudo havia sido um engano. Miguel fica aliviado e feliz. Miguel alerta Simão para tomar cuidado com Carmen, pois ela pode ser muito perigosa. Janu, Tatu e Janjão fazem pichações no muro do orfanato. Marian vê a cena pela janela, mas faz silêncio e vibra com maldade. Em conversa com Chico, Matilde descobre que o pai de Teca não deixou herança alguma para a menina, apenas dívidas. Imediatamente Matilde volta a ser como antes e toma seu quarto de volta. A megera grita que Teca irá para o quarto das meninas. Teca diz que o pai dela deixou herança sim e que seu padrinho deve estar enganado Matilde. A vilã finge ficar boa novamente e inventa que Chico possa estar fazendo isso para roubar a herança da pequena. As Chiquititas se unem para limpar as palavras de ofensas pichadas nas paredes do orfanato. Todos cantam e se divertem, o que irrita o trio maldoso que observa tudo escondido.



Quarta-feira



Junior encontra Carol na rua e lhe oferece uma carona. Ela aceita e revela estar nervosa ao ver o namorado conversando com outra mulher de maneira íntima. Carol e Junior veem o orfanato pichado e decidem falar com a mãe de Janjão, líder dos vizinhos encrenqueiros, que, segundo Mosca, foi o responsável. Junior reconhece a mulher, Glorinha (Valéria Sândalo), que foi uma enfermeira que cuidou de Eduarda quando ela havia fraturado as pernas e braços. Na época, a enfermeira maltratou e chegou até a agredir fisicamente e moralmente Eduarda. Da mesma maneira grosseira de sempre, Glorinha defende o filho, e diz que se não há provas ele não é culpado. Assim que Junior vai embora, a mulher grita com o filho e diz que o menino irá ver uma coisa por ter passado dos limites. Fernando vai atrás de Carol no orfanato e a vê conversando com Junior, que deixa os dois a sós. Érica beija Tobias ao ver Maria Cecília, tudo ainda faz parte do plano. Maria Cecília briga com Tobias, que revela que tudo era pra saber se ela tinha ou não ciúmes dele. Tobias diz para ela decidir logo se vai ou não casar com ele, pois não ficará o resto da vida lhe esperando. Carmen avisa todas as crianças do orfanato que elas irão participar de um concurso de desenhos. Maria Cecília vai até a comunidade falar com a mãe, Eduarda. Ela comunica que irá casar com Tobias e que gostaria muito que a mãe fizesse as pazes com ela. Eduarda diz que não aceita Tobias. Em seu apartamento, Maria Cecília avisa o amado que podem decidir a data do casamento e agendar o jantar para a família dele a conhecer. Maria fica triste, pois a Boneca Laura não está mais virando menina.



Quinta-feira



Após algum tempo a boneca Laura volta a se transformar em menina e explica para Maria que precisava de um tempo para pensar no que aconteceu, mas que agora está tudo bem. Junior recebe um bilhete anônimo com a mensagem "Não confie na sua tia Carmen". Carmen vê que o desenho de Maria e de um homem com máscara e acredita que trata-se de uma ilustração de Miguel. Carmen ordena que Matilde siga Maria para descobrir onde está Miguel. Bruno leva Dani de volta ao orfanato. Na diretoria, Bruno diz para Carol que a menina se comportou bem na viagem e que ele está decidido a entrar com a papelada para pedir a guarda da filha. Matilde vai até uma papelaria para comprar canetinhas e lápis de cor para atender aos caprichos de Teca. As câmeras de segurança lhe flagram roubando os objetos, mas Matilde consegue fugir sem pagar. Samuca revela para Mosca e Thiago que está apaixonado pela Vivi.



Sexta-feira



Influenciada por Marian, Teca diz para Matilde que quer ir até sua antiga cidade para tentar encontrar sua herança e assim ir embora de uma vez por todas do orfanato. Matilde diz que irá ajudar a menina. Marian tenta envenenar Vivi e diz que viu Mili e Mosca trocando olhares e que provavelmente eles terão algo em breve. Matilde e Teca saem escondidas do orfanato. Na França, Gabi quer vender suas pinturas e desenhos para conseguir dinheiro para voltar ao Brasil. O avaliador e professor dela diz que um dos desenhos (um retrato de Mili) é o mais belo. Gabi diz que esse é o único que não está à venda. Junior diz para Simão que Valentina não confiava em Carmen e sempre dizia que a megera trocava os remédios de Gabi. Na rodoviária, Teca vai ao banheiro. Enquanto isso, do lado de fora, a verdadeira Ernestina aparece. Matilde fica chocada e Ernestina diz que está surpresa ao saber que ela saiu da cadeia. Ernestina revela estar voltando ao orfanato. Matilde mente e diz que ninguém quer vê-la nem pintada de ouro e aconselha as duas a se encontrarem mais tarde. Em seguida, Matilde diz para Teca que precisam voltar para o orfanato e que não vão mais para a cidade da pequena. A mentirosa fica nervosa ao saber que Ernestina está de volta. Carmen leva um especialista em artes ao orfanato, Redentor Dali (Thony Leon), que analisa os desenhos e diz que o de Ana é o mais perfeito, de uma verdadeira artista. Carmen acha todos os desenhos ruins e acha que ninguém se sairá bem no concurso. Matilde vai se encontrar com Ernestina em um bar para tentar evitar que ela volte ao orfanato. Matilde diz para Ernestina que todas as crianças lhe odeiam. Ernestina chora com a notícia falsa. Matilde a manda ir ao banheiro enxugar as lágrimas. Enquanto isso, Matilde aproveita para roubar o dinheiro e RG da irmã. A maldosa coloca seu RG na carteira da verdadeira zeladora. Ernestina diz que voltará mesmo assim ao orfanato. Matilde leva Ernestina até a papelaria e a deixa só. Seguranças e funcionários da loja lhe reconhecem pelas imagens e acham que Ernestina é Matilde, que roubou objetos e foi flagrada por câmeras de segurança. Ernestina não entende nada.