Um caminho para o destino: resumo da semana de 2 a 7 de outubro

Segunda-feira



Marisa espera a chegada de Carlos para começar a reunião. Pedro repara nos brincos que Amélia está usando e pergunta como conseguiu. Fernanda mostra seu vestido de formatura para Camila. Pedro critica Amélia por suas mentiras. Marisa avisa o advogado que pretende fazer uma reforma no jardim do banco. Depois, telefona para contratar os serviços de Pedro. A ligação provoca uma briga entre eles. Fernanda se desespera ao ver os pais brigando e sai de casa chorando. Carlos não sabe como dizer a Fernanda que Isabela está grávida. Amélia exige que Pedro não aceite a oferta de emprego, pois no banco ninguém pode saber que ela está casada com um jardineiro. Fernanda discute com Carlos por ele ter aceitado ir na sua formatura acompanhado por Camila. Carlos explica como tudo aconteceu. Fernando decide não colocar o anúncio no jornal para não prejudicar sua neta. Fernanda consulta uma cartomante e esta diz que vê muito sofrimento em seu futuro. Luiz chega tarde em casa e, como desculpa, diz que recebeu a visita de Leopoldo. Marisa diz a Luiz que Carlos tem que se casar com Isabela. Fernanda fica muito triste quando Amélia diz que não pretende ir à sua festa de formatura. Marisa pede a Luiz que a ajude a conseguir um namorado para Andréia. Carlos chega à festa de formatura e se surpreende ao ver Isabela. Mariana coloca remédio na bebida do pai. Carlos está prestes a entrar na festa quando recebe um telefonema avisando que o Sr. Fernando está muito mal. Hernani se nega a levar o sogro para o hospital com a desculpa que vai participar da formatura de sua filha. Carlos dá instruções a Mariana para que coloque a máscara de oxigênio no pai, mas ela se nega. Lupe pergunta a Amélia o motivo dela não ter ido a formatura da filha. Fernanda faz seu discurso de despedida enquanto Carlos socorre o Sr. Fernando.



Terça-feira



Fernanda recebe um diploma especial pelo melhor desempenho de toda sua turma. Ela fica feliz com a homenagem mas está triste porque Carlos e sua mãe não estão presentes. O Sr. Fernando começa a apresentar melhora depois dos cuidados do Dr. Carlos. Isabela chega à cerimônia de formatura decidida a contar para Fernanda que espera um filho de Carlos, mas não consegue encontrá-la. Carlos comenta com Fernando sobre a formatura de sua namora e este pede que vá embora para prestigiá-la. Pedro percebe que Fernanda está triste por causa da ausência de sua mãe e conta que brigou com ela porque ela mentiu. Fernanda diz ao pai que sente que Carlos já não está interessado nela. Carlos chega ao colégio, mas os dois se desencontram. Hernani, ao vê-lo, acredita que Carlos foi à graduação de Camila. Leopoldo comenta com Luiz que Marisa o convidou para jantar em sua casa com a intenção de apresentá-lo para Andréia. Isabela briga com Carlos por não ter falado com Fernanda sobre a gravidez. Fernanda pergunta a Pedro se ele e sua mãe lhe escondem algum segredo. Irmã Rosaura vai atrás de Fernanda para a foto da turma. Depois da colação de grau, Fernanda confidencia para a irmã Rosaura que está triste por sua mãe não ter comparecido à cerimônia. Pedro discute com Amélia por causa da desfeita que fez a Fernanda. Carlos tenta explicar a ausência, mas Fernanda não o perdoa por deixá-la sozinha. O advogado volta a convidar Amélia para sair, Pedro percebe e faz uma cena de ciúme. Carlos chega à festa e é recebido por Camila e Hernani. Pedro e Amélia chegam em casa discutindo e Fernanda se entristece.



Quarta-feira



Amélia explica a Fernanda o motivo pelo qual não compareceu à sua festa de formatura. Carlos e Felipe recebem Fernanda e Pedro com muito bom humor. Clarita não pode ir à festa com César por causa do jantar na casa de Marisa. Fernando e Pedro se sentam à mesa com Camila. Leopoldo agradece Marisa pelo convite e conhece Andréia. Carlos convence Felipe a ser o acompanhante de Camila durante a festa. Carlos surpreende Fernanda ao dizer que vai acompanhá-la na viagem de formatura. Hernani pede a Carlos que convide sua filha, Camila, para dançar. Leopoldo convida Andréia para um final de semana no litoral. Luiz conta para Isabela que Carlos foi à festa de formatura de Fernanda. Amélia chega à festa e a irmã Rosaura diz que tem urgência em falar com ela. Furiosa, Isabel critica Marisa por não ter contado que Carlos foi à formatura. Virginia se queixa com Mariana porque Hernani a demitiu, pede sua ajuda e promete ser sua aliada incondicional. Isabela decide ir à festa de formatura mas é barrada na porta. Fernanda e Carlos estão muito emocionados porque não viajar juntos. Isabela chora de raiva por ter sido trocada pela filha do jardineiro e planeja se vingar. Marisa insiste para que Andréia aceite o convite de Leopoldo. Luiz se retira do jantar com a desculpa de que está se sentindo mal. Depois tenta se justificar com Marisa dizendo que se sente muito incomodado ao ver Isabela sendo trocada por uma golpista. Irmã Rosaura critica Amélia pela falta de carinho com que trata sua filha. Amélia obriga Fernanda a abandonar a própria festa para ir embora com ela. Pedro se revolta com a atitude de Amélia e a acusa de causar a infelicidade da própria filha. Hernani comenta com Mariana que está muito feliz com o romance entre Camila e Carlos. Amélia diz a Fernanda que tem muitas coisas a lhe dizer e agora ninguém poderá salvá-la.



Quinta-feira



Carlos tenta marcar uma ultrassonografia para Isabela mas ela se recusa. Felipe ouve ela dizer que está grávida e dá os parabéns a Carlos. Fernanda pergunta à mãe o que está acontecendo entre ela e Pedro e se surpreende quando Amélia diz que está decepcionada por ele ser medíocre. Pedro aconselha Fernanda a contar a verdade para sua melhor amiga ou terminarão se odiando até a morte. Andréia já não quer continuar sendo amante de Luiz e sonha ter um relacionamento estável onde não tenha que dividir com ninguém o homem que ama. Mariana promete a Virgínia que terá seu emprego de volta desde que minta para Luiz sobre o paradeiro de Amélia e Fernanda. Carlos se surpreende ao ver chegando e ao mesmo tempo estranha a presença de Felipe. Camila acredita que Carlos foi ao seu encontro e Felipe se encarrega de não permitir que Carlos esclareça a situação. Fernanda está ansiosa para conversar com Virgínia e descobrir o que ela sabe sobre o paradeiro de sua filha e neta. Branca defende Amélia e diz que ela seria incapaz de abandonar a própria filha. Hernani se dá conta que Mariana pediu que devolvesse o emprego de Virgínia por ela tê-la ajudado a mentir sobre o paradeiro de Amélia. Carlos diz a Fernanda que ela é o amor da sua vida e promete que em breve estarão casados.



Sexta-feira



A amizade entre Carlos e Felipe começa a ficar estremecida. Carlos pede a ele que deixe Fernanda em paz e Felipe, sarcasticamente, diz que Fernanda é tão compreensiva que aceita dividi-lo com uma namorada grávida. Amélia se surpreende quando o Dr. Inácio comenta que nunca acreditou no amor de Luiz por Marisa, afirma que ele se casou por interesse e que lhe é infiel. Fernanda acaba pagando as consequências da brincadeira de suas amigas. Carlos tenta levar Fernanda até o quarto para que possam conversar com tranquilidade, mas Camila se faz de inocente e entra no quarto com eles. Nesse momento, Fernanda se dá conta de que já passou da hora de contar a verdade para a amiga e começa a duvidar do namorado. Mesmo Carlos dizendo com todas as letras que não quer nada com ela, Camila insiste em passar a noite com ele. Camila diz a Fernanda que tem certeza de que Carlos a ama. Pedro faz de tudo para viver em harmonia com Amélia, mas ela não se esforça para melhorar o relacionamento. Isabela fica furiosa ao saber que Carlos e Fernanda viajaram juntos. Felipe, ao invés de esclarecer tudo com Camila, afirma que Carlos é apaixonado por ela. Branca aconselha o Sr. Fernando a oferecer dinheiro a Virgínia para que ela conte tudo que sabe sobre o paradeiro de Amélia. Carlos e Fernanda esclarecem todos os mal entendidos e ele reafirma o grande amor que sente por ela.