No limite da paixão: resumo da semana de 2 a 7 de outubro

Segunda-feira



O Dr. Ramos dá as instruções a José Alfredo para que fique de pé e tente caminhar. José Alfredo cai e, chorando, diz ao médico que não consegue andar. Vicente e dona Josefa convencem Rosália a entregar Fernandinho. Imediatamente avisam Otávio e ele diz para onde devem levar o menino. Otávio e Ana Cristina estão ao lado de João Manuel quando o menino abre os olhos e logo depois falece. O Dr. Ramos tenta reanimá-lo, mas é em vão e diz ao casal que já não há mais nada a fazer, que o menino está morto. O padre Jesus tenta confortar Ana Cristina e pede a Deus que castigue os culpados por ela estar sofrendo pelo menino que não é seu filho. Depois diz ao Maciel, olhando bem nos seus olhos, que o filho de Ana Cristina está morto. Em seu apartamento Maciel, desesperado, quebra várias figuras de cera e promete se vingar de todos. Frida chega à casa de Rosália e fica sabendo que ela devolveu Fernandinho para sua verdadeira mãe. Ana Cristina, desesperada, se recusa a soltar o corpo de João Manuel. Maria Madalena tenta acalmá-la e diz que seu filho agora está no céu e se quiser vê-lo deve procurar a estrela mais brilhante.



Terça-feira



Frida fica furiosa com Rosália por ter entregue o menino para Vicente e Josefa. Ela está a ponto de agredir a própria mãe quando Fagundes chega e conta que o filho de Ana Cristina acaba de morrer. Frida sai enlouquecida rumo ao hospital, mas logo depois se detém, pois não sabe como justificar sua presença no local. Tobias visita José Alfredo no hospital e o ameaça dizendo que se não quiser que nada aconteça com Fernanda(Santinha) e a menina, deve convencer Gabriel a voltar a lutar. Frida vai até a casa de Ana Cristina, a culpa pela morte de João Manuel e diz que também será a responsável pelo que acontecer com Fernandinho caso não se afaste definitivamente de Otávio Vila Real. Maciel diz a Juliana que Gabriel pediu a ele dinheiro emprestado para comprar o apartamento onde moram, a mobília e também o carro, mas que até agora não lhe devolveu nenhum centavo. Maciel pergunta a Juliana se ela pode solucionar o caso. Ela responde que ele pode ficar com tudo pois não precisa de nada daquilo. Frida conversa com seu advogado e diz que quer demonstrar a todos que com ela não se brinca. Ana Cristina pede a Otávio que saia de sua casa para sempre.



Quarta-feira



Preocupada com o que possa acontecer com Fernandinho, Ana Cristina pede ao Otávio que se afaste dela para sempre. Depois de ser examinado por um especialista, José Alfredo é informado pelo Dr. Ramos que sua operação foi um sucesso e que não existe nenhum motivo para que ele não consiga andar. Maria Madalena pede o divórcio ao marido e Maciel, em tom ameaçador, diz que se ela insistir em se divorciar vai chorar lágrimas de sangue. O Dr. Ortega descobre onde Fernandinho está escondido e o leva para Frida. Depois, vai até a casa de Ana Cristina e diz ao Otávio que Fernandinho já está com sua mãe e que se quiser vê-lo novamente terá que voltar a viver com Frida na mansão dos Vila Real, caso contrário, terá que esquecer que tem um filho. Fernandinho chora e chama por Ana Cristina. Frida se irrita e dá uma bronca no menino, mas depois, em tom mais amável, diz que Ana Cristina é a culpada por Otávio não viver com eles e que só ele pode conseguir que seu pai volte para a mansão. Frida discute com Otávio, o acusa de preferir a amante do que seu próprio filho e ameaça se vingar no menino por todas as humilhações que a fez passar. Ana Cristina diz a Otávio que já não o ama. Nesse momento, Fernandinho chega à casa de Ana Cristina e pergunta ao pai se é verdade que ele prefere ficar com a amante do que com ele.



Quinta-feira



Fernandinho conta a Otávio que sua mãe disse que Ana Cristina é má e que, por culpa dela, ele não quer voltar para casa. Ana Cristina diz a Otávio que Fernandinho precisa ir embora, pois se Frida souber que esteve com eles pode fazer mal ao menino. O Dr. Ortega dá voz de prisão a Otávio Vila Real por ter infringido a lei ao não cumprir uma ordem judicial. Gabriel pede perdão a Fernanda (Santinha) mas ela diz que não pode perdoá-lo porque não acredita no seu arrependimento. Otávio é libertado e Marcelino diz a ele que Ana Cristina desapareceu. Otávio entra no quarto e encontra uma carta onde ela pede que não volte a procurá-la. Ana Cristina caminha sem rumo. Ao chegar à beira do rio ela ouve a voz de João Manuel e se atira. Otávio pede a dona Josefa e Juliana que levem Fernandinho ao laboratório sem que Frida fique sabendo, para que o menino seja submetido ao teste de DNA. Juliana diz ao Gabriel que Maciel pediu de volta o apartamento, o carro e o dinheiro que lhe havia emprestado. Gabriel tem acesso ao processo de divórcio de sua mãe e se surpreende ao saber que os motivos são abuso e maus tratos. Otávio se desespera com a falta de notícias de Ana Cristina.



Sexta-feira



Ana Cristina recobra os sentidos em um mosteiro e o abade diz que alguém a deixou na porta. Gabriel se decepciona ao perceber que Maciel não é tão bom como pensava. Ele vai até seu escritório e pega o gravador e algumas fitas que pertencem ao “padrasto”. Maciel percebe que Gabriel tem provas que podem comprometê-lo. Por isso dá ordens a Tobias para que vá atrás dele, recupere seus pertences e o mate. Tobias encontra Santinha e a filha na rua, faz insinuações grosseiras e a ameaça. Maciel, furioso, acusa Lourenço de ser amante de Maria Madalena e ameaça matá-la se sua esposa insistir em se separar. Lourenço, preocupado, trata de prevenir Maria Madalena do perigo que está correndo, mas não a encontra. Maria Madalena comenta com Otávio que no hospital, João Manuel disse a Ana Cristina que nadariam em um rio que os levaria ao céu. Gabriel chega para defender Santinha e dá de cara com o Tobias. Ele pergunta ao Gabriel onde deixou o gravador e as fitas que pegou do Maciel.

Gabriel garante que ele nunca saberá onde estão as fitas e Tobias o atinge com uma navalhada no abdômen. O tenente Almeida encontra a caminhonete e as roupas de Ana Cristina. Ele diz a Otávio que tudo leva a crer que ela tenha cometido suicídio.