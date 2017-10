Carinha de anjo: resumo da semana de 2 a 7 de outubro

Segunda-feira



Cecília termina de arrumar Dulce Maria como dama de honra. A carinha de anjo torce para que a professora consiga pegar o buquê de noiva no final da cerimônia. Solange elogia o look de Franciely ainda no quarto da pousada. Mais tarde, Silvestre fica encantado com Franciely e tenta conter sua admiração. O casamento começa e os padrinhos se posicionam antes da noiva finalmente aparecer. Verônica conta para Cristóvão que se aproximou de Silvana após perceber que Gustavo está apaixonado por Cecília. O Padre Gabriel celebra a cerimônia de casamento de Estefânia e Vitor. O religioso repede um dos discursos do Padre Fabio de Melo para unir o casal, que fica emocionado. No final da cerimônia o casal canta a música "Oração", da "Banda Mais Bonita da Cidade". Os convidados se emocionam e cantam juntos em um grande coro. Começa a festa de casamento.



Terça-feira



Cecília conta para Diana que finalmente foi beijada por Gustavo e que está muito feliz. Enquanto isso, Gustavo conta para Estefânia que ele e Cecília se acertaram. Os noivos cortam o bolo. Verônica é surpreendida em casa com a presença de Lucas (Murilo Cezar), seu ex-namorado, que diz que veio de Campo Grande para buscá-la devido uma grave situação. Lucas conta que o pai dela sofre um infarto e está internado em estado grave. Estefânia joga seu buquê e Franciely ao tentar pegar cai na piscina e é ajudada por Silvestre. Verônica vai com Lucas até o internato para avisar Fabiana do que aconteceu com o pai, pois como foi criada com a noviça, a religiosa o considera como um familiar. Zeca e Zé Felipe veem o mar pela primeira vez.



Quarta-feira



Vitor e Estefânia viajam para a Lua de Mel e se despedem de Cecília, Gustavo e Dulce Maria. Verônica deixa uma carta para Fátima contando que precisou ir para Campo Grande, pois seu pai está com a saúde comprometida. Dulce sonha com a mãe, Tereza. Fabiana reza para que o pai de Verônica consiga se recuperar e para que a amiga volte a namorar com Lucas para ficar feliz. Haydee e Noemia voltam da balada e falam sobre os homens que havia lá, mas Flávio escuta a conversa das duas. Pascoal apresenta seu grande amigo e filho postiço, Gilmar (Eduardo Costa), para a família de Diana. Gustavo conta para Cristóvão que beijou Cecília. Fátima fica sabendo do novo casal através da irmã, Cecília.



Quinta-feira



Madre Superiora e Fabiana vão almoçar na casa de Diana. Inácio fica enciumado com a presença de Gilmar (Eduardo Costa), que é um excelente cantor. Noemia comunica Flávio e Haydee que irá embora para a Europa em breve. As irmãs arrumam o pátio do colégio para que Gilmar faça uma pequena apresentação no local. Gustavo telefona para Cecília durante anoite para saber como ela está e a professora fica feliz com o gesto de carinho.



Sexta-feira



Gilmar (Eduardo Costa) faz um pequeno show para as irmãs e alunas do colégio religioso de Doce Horizonte. Flávio e Haydee ficam tristes com o fato de Noemia ir embora da cidade. Fabiana (Karin Hils) canta a música "Fogão de Lenha" com Gilmar (Eduardo Costa). Verônica telefona para o colégio para conversar com a noviça Fabiana. Jorjão (Thogun Teixeira) convida Franciely para conhecer a quadra de sua escola de samba, "Acadêmicos de Doce Horizonte". Fabiana chora ao saber que o pai de Verônica faleceu. Gustavo fica sabendo e decide ir com Cristóvão até Campo Grande para o velório do homem. Gilmar alerta Inácio para tomar cuidado com empresários desonestos que tentem tirar proveito do talento de Zeca. Dulce Maria coloca uma peruca no colégio por estar com saudade da Tia Perucas.