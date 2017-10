Belaventura: resumo da semana de 2 a 7 de outubro

Segunda-feira



Pietra está espantada diante de Cedric, que tem a espada na mão. Cedric explica à Pietra que ele precisa segui-la a pedido de Enrico e ela não acredita. Severo surge em seguida. Otoniel está surpreso diante de Páris e revela que sua esposa e filha podem ter sido raptadas há décadas. Severo manda levar Cedric ao seu gabinete e promete proteger Pietra que assente, assustada. Selena revela à Lizabeta que tem um pretendente e que Enrico prometeu encontrá-lo. Tácitus, Daros e Gregor iniciam a luta contra os Errantes. No mercado, Polentina está exausta, enquanto Fubaldo tira alguns legumes da caixa e arruma o cesto. Polentina conversa com Fubaldo e diz que espera que encontre logo Ariela e que nada mais atrapalhe seu sarau. Arturo encontra Ariela e a salva de um lobo. Fernão chega e repreende Arturo por ter se distanciado dele. Arturo diz que salvou uma selvagem e Ariela o repreende. Gonzalo conversa com Brione e diz que chamou Jacques para se juntar a ele e assim se tornar um cavaleiro respeitado. Marion discute com Leocádia e pergunta se Pietra já está fazendo as poções para vender o veneno para a Ordem Pura. Severo interroga Cedric diante de Pietra e revela que Lucy matou o próprio marido. Pietra diz que é mentira. Cedric diz a Severo que acha estranho ele defender a filha de uma mulher que era inimiga da Ordem Pura. Merlino pede a Bartolion que pare de prejudicar a Ordem Pura. Carmona fica irritada diante de Otoniel e Páris ao saber que sua esposa e filha podem ter sido sequestradas. Camorna acusa Páris de ter se comprometido em casar-se com ela. Quixote agradece a Arturo e Fernão por terem encontrado Ariela e a levado para a casa. Ariela está irritada e acusa Quixote e Matriona de ter mentido a ela. Mistral está surpreso diante de Accalon e Tácitus. Accalon e Tácitus colocam as madeiras com os baús e as trouxas sobre a mesa. Accalon mostra o estandarte com o antigo brasão de Cabúri. Mistral abre o baú e se surpreende com o que vê dentro. Jacques com a ajuda de Elia entra no castelo e encontra com Lizabeta. Otoniel e Enrico estão surpresos diante de Bartolion que diz que a Ordem Pura deseja fazer uma aliança com Belaventura. Enrico diz que se Pietra estiver como prisioneira do conde, o tratado de paz será desfeito e que ele mesmo vai declarar guerra à casa de Valedo.



Terça-feira



Otoniel pede calma a Enrico e diz que existe um mapa de Prestedourado, o reino mais próspero de todos, que ninguém nunca conseguiu provar que existe. Enrico questiona se o mapa é falso e Bartolion revela que atrás do mapa tinha uma inscrição num antigo dialeto que seria de Prestedourado. Enrico, Bartolion e Otoniel chegam a conclusão que a trégua com a Ordem Pura é fundamental neste momento. Severo pede que o soldado leve Pietra para a masmorra e conta que o marquês conseguiu fugir do castelo. Pietra tem esperança que com esta fuga Enrico fique sabendo onde ela está. Lizabeta e Jacques ficam constrangidos com a chegada de Selena. Selena diz para confiarem nela e que não contará do encontro dos dois para ninguém. Mistral, Accalon e Tácitus levam a notícia a Otoniel de que encontraram um baú que pode pertencer à Selena. Quando abrem, o baú está cheio de moedas de ouro e joias. Quando Jacques está indo embora, se encontra com Nodier. Severo conta à Marion sobre o marquês Cedric. Ela diz que agora Enrico saberá onde Pietra está, mas Severo lhe assegura que ele não a encontrará. Otoniel fica espantado com tanto ouro que tem no baú. Jacques diz para Nodier deixa-lo ir embora mas o pedido não é aceito e os dois começam a lutar. Marion pede para Brione convencer o seu pai a aceitar Gonzalo no castelo. Severo pergunta para Leocádia se ela acredita que Arturo seja mesmo filho dele. Leocádia diz que acompanhou Arturo de perto e sempre procurou dar a ele a mesma educação que deu a Severo. Ela pede que Severo fique mais próximo de Arturo para descobrir se ele realmente é seu filho. No castelo Belaventura, Otoniel, Enrico, Bartolion e Mistral estão tensos diante de Accalon que conta sobre o rapto de crianças em Belaventura. Ele diz que davam um veneno e um antídoto para que as crianças fossem consideradas mortas e depois acordassem pelas mãos de um membro da Ordem. Isto para que as mães não procurassem seus filhos. Lizabeta conta para Selena de sua história com Jacques. Ariela pede que Quixote e Matriona contem a verdade. Matriona respira fundo e conta que ela foi deixada lá ainda bebê. Ariela questiona se ela poderia ser filha de Tiana. Quixote diz que isto é um mistério. Enquanto Jacques e Nodier discutem, Enrico aparece e diz que quer falar em particular com Jacques. Nodier sai espantado. Enrico pergunta se o sumiço de Pietra tem relação com o pai de Jacques. Jacques desconhece mas diz a Enrico que se descobrir alguma coisa contará para ele. Lizabeta agradece Elia por ter facilitado a entrada de Jacques ao castelo. Elia aproveita o momento e pede que Lizabeta tenha um pouco mais de prudência com Selena por ser nova na corte. Selena está diante do rei e confirma que o baú é dela. Selena oferece tudo a Otoniel em prova de sua fidelidade ao rei. Laurinda conta à Brione que Pietra está presa no castelo Valedo. Brione se assusta e diz que seu pai não pode mantê-la presa. Cedric conta a Enrico que Pietra está presa no castelo Valedo. Ele se surpreende com a notícia e pede que Cedric prepare uma tropa para buscá-la.



Quarta-feira



Enrico está tenso diante de Cedric que pede discrição para organizar a invasão do castelo de Valedo. Pietra está na masmorra e ainda assustada diante de Leocádia. Leocádia pede que Pietra reproduza o veneno e o antídoto. Tiana e Joniel vão a casa de Quixote e Matriona para conversarem. Matriona explica que uma mulher deixou um bebê com eles e voltaria para buscar depois, e que ela parecia proteger o bebê de alguns homens perigosos, por isso eles guardaram segredo sobre a origem de Ariela. Otoniel agradece à Selena e diz que ela pode ficar no castelo quanto tempo desejar. Enrico conversa com Lizabeta e diz que Jacques mentiu sobre Pietra não estar no castelo de Valedo e que soube por fontes seguras que ela está lá. Polentina vê Jacques entrar no mercado e pergunta se foi procurar por Brione. Jacques diz que foi a procura de Gonzalo. Gonzalo conversa com Brione quando Severo chega e se surpreende ao vê-los. Otoniel diz a Enrico que vai fazer aliança com a Ordem Pura. Dulcinéa questiona Falstaff para saber de suas irmãs. Severo pede desculpas a Gonzalo por todo transtorno causado ao entrar em sua casa e o elogia. Severo oferece o cargo de ferreiro a Gonzalo. Joniel diz à Tiana que precisam contar a verdade para Gonzalo sobre Ariela. Tácitus e Ariela se abraçam e ele diz que ela precisa prometer não fugir mais de casa. Ariela agradece a Gregor, Daros e Tácitus. Nodier treina alguns soldados e Selena se aproxima. Selena pega uma espada e já surpreende Nodier e os dois lutam. Nodier se impressiona com a habilidade de Selena. Páris conversa com Quixote e diz que a princesa Carmona está ansiosa para casar-se com ele. Dulcinéa conversa com Accalon e passa mal, sente forte dores e desmaia. Merlino e o Mestre da Ordem Pura entram no castelo para falar com o Otoniel. Mistral vai até Enrico e diz que o Mestre da Ordem Pura está no castelo numa audiência com o rei. Enrico parece tenso. Pietra está exausta diante dos caldeirões fumegantes, junto com Leocádia. É quando Severo entra, nervoso e Pietra se assusta. Severo segura o rosto de Pietra com força e diz que ela precisa reproduzir o antídoto.



Quinta-feira



Pietra está assustada diante de Severo, que segura seu rosto com violência e exige que ela faça o antídoto. Marion está irritada diante de Leocádia, que está nervosa e diz que estarão perdidos caso Otoniel faça aliança com a Ordem Pura. Otoniel está com Merlino e o Mestre da Ordem Pura quando Enrico chega. Otoniel exige saber se houve envolvimento da Ordem em algum esquema de rapto de bebês em Belaventura. Accalon segura Dulcinéa desmaiada em seus braços, Falstaff entra ali e se espanta com o que vê. Fasltaff não deixa ele levá-la. Dulcinéa desperta e geme de dor, levando suas mãos à barriga. Nodier conversa com Cedric e diz que Selena a surpreendeu com sua destreza e manejo de espada. O Mestre diz a Otoniel que a Ordem Pura não tem nenhuma participação na história de rapto. Joniel e Tiana contam a Gonzalo que Ariela pode ser sua irmã. Lizabeta parece um pouco desanimada, diante de Elia e desabafa que Enrico e ela eram tão amigos e agora ele se coloca contra Jacques. Falstaff vai até a casa de Tiana e pede ajuda para Dulcinéa que não está bem. Brione conta a Jacques que Severo mantém Pietra presa no castelo e Jacques fica surpreso. Jacques diz que Enrico precisa saber da verdade sobre Pietra. Tiana cuida de Dulcinéa sob olhar de Falstaff e Accalon. Accalon pega Falstaff pela gola e diz que ele não vai fazer a mesma coisa com Dulcinéa como fez com suas irmãs ao vendê-las como escravas. Tiana segura Accalon. Otoniel está pensativo, ao lado de Enrico e Mistral ao questionar se fizeram certo em se aliar a Ordem Pura. Páris está diante de Inesita, que está ajoelhada diante dele. Tamar acha graça. Páris pede à Inesita que desista do sarau. Selena caminha e pelo corredor e encontra Cedric e ele faz uma reverência. Cedric pergunta à Selena o que ela pretende no castelo. Otoniel janta com Lizabeta, Carmona e Enrico. Selena chega de repente e avisa que vai embora e agradece por tudo. Otoniel questiona e Selena diz que não pode permanecer num reino que é aliado da Ordem Pura.



Sexta-feira



Na masmorra do Castelo Valedo, Pietra está assustada diante de Marion. Alguns caldeirões por ali com ervas, frascos, vestígios das experiências. Marion sugere que Pietra confirme a Merlino que tem os conhecimentos necessários para reproduzir as fórmulas tão poderosas, e com isso garantir o interesse da Ordem Pura. Accalon se hospeda na casa de Joniel e Tiana. Fernão vai até a taverna de Falstaff. Fernão encontra Nodier e dois bebem juntos. Selena janta com Carmona, Lizabeta, Enrico e Otoniel. Carmona confronta Enrico e diz que seu casamento com Nodier garantia a ele um futuro promissor e que foi ignorado e agora ela terá de se casar com Páris. Marion apresenta Merlino à Pietra que diz que já a conhecia. Jacques conversa com Brione para tentarem chegar até a masmorra enquanto o castelo recebe a visita do representante da Ordem. Enrico revela à Selena que soube notícias de Pietra e que ninguém pode saber. Enrico confidencia à Selena que pretende invadir o castelo Valedo para resgatar Pietra e que foi Cedric que descobriu seu esconderijo. Pietra encara Merlino com ódio e diz nunca permitirá que se aproximem dela, e que não encostarão um dedo se quer. Severo reage e diz que ela é sua protegida. Marion arrasta Pietra e a chama de traidora, e desfere um tapa em seu rosto por não concordar com o que Marion pediu para confirmar. Severo está furioso diante de Leocádia por causa de Pietra. Leocádia pede que Severo se acalme. Jacques impede que Severo faça alguma coisa contra Pietra e não o deixa sair da sala do trono. Marion ordena que acorrente Pietra. Carmona vai até o palacete de Páris para conhecer melhor o local. No mercado, Polentina está empolgada, e Fubaldo arruma algumas faixas. Polentina fala alto para as pessoas que passam na rua sobre o sarau no final da tarde. Ariela visita Gonzalo, Tiana e Joniel e eles se surpreendem. Enrico vai até o castelo de Valedo para saber de Pietra. Otoniel faz uma proposta à Selena de financiar caravanas de exploração e contribuir para fortalecer o reino. Em troca, Selena quer que Otoniel a aceite como conselheira de guerra. Severo nega a Enrico que Pietra seja sua prisioneira. Jacques entra e pergunta o que Severo fez com Pietra e se depara com Enrico. Jacques diz que não vai mentir para Enrico e revela que Pietra estava na masmorra, mas que agora está vazia. Enrico encara Severo com ódio.