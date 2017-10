Malhação: resumo da semana de 2 a 7 de outubro

Segunda-feira



Anderson afirma a Tina que gosta dela de verdade. Guto agradece Benê pela parceria na apresentação. Benê se aproxima de Juca. As meninas comemoram o sucesso da Balada Cultural. Ellen garante a Tina que Anderson é apaixonado por ela. Lica envia uma mensagem para Clara sobre a paixonite por Bóris, e Malu ouve. Nena descobre que Anderson e Tina continuam separados. K1 e K2 implicam com Benê, mas todos elogiam a menina. Dóris avisa a Tato que irá com ele falar com seu pai. Guto pensa em inscrever Benê para tocar em um sarau. Bóris anuncia que Ellen passou na prova e estudará no Colégio Grupo. Tina beija Anderson. Malu mostra a mensagem de Lica para Edgar.



Terça-feira



Malu manipula Edgar, que confronta Bóris sobre o suposto envolvimento com Lica. Tina e Anderson reatam o namoro. Ellen anuncia aos amigos que ganhou a bolsa de estudos. Roney se preocupa com Tato e Aldo. Dóris afirma a Tato que irá ajudá-lo a se reconciliar com Aldo. Nena e Das Dores fazem uma surpresa em homenagem a Ellen. MB se surpreende com a reaproximação de Lica e Clara. Janete alerta Aldo sobre a presença de Dóris e Tato. Bóris e Ana Maria explicam a Edgar sobre o caso de Lica. Dóris conversa com Aldo. Samantha revela a Lica que ouviu Malu falar dos sentimentos da garota por Bóris.



Quarta-feira



Lica afirma que Malu quer prejudicá-la e nega o interesse por Bóris. Aldo garante a Dóris que deseja se tratar para ficar com Tato. Dóris convence Tato a dar uma nova chance ao pai. Lica confronta Clara, que promete descobrir como Malu ficou sabendo dos sentimentos da irmã por Bóris. Deco avisa a Keyla que está voltando para o Brasil. Malu investiga a troca de mensagens entre Lica e Bóris nas redes sociais. Samantha agradece a ajuda de Juca, e Jota se surpreende. Edgar e Marta discutem sobre Lica. Mitsuko desaprova o comportamento de Tina. Das Dores faz um jantar de despedida para Tato. Malu incita Edgar contra Bóris. Tato volta para a casa de Aldo.



Quinta-feira



Iolanda, assistente social indicada por Dóris, se apresenta a Aldo e Tato. Aldo afirma ao filho que irá se recuperar. Clara ouve Malu dizer a Edgar que Bóris assediou Lica. Fio, Benê e Keyla organizam a festa de despedida de Ellen do Cora Coralina. Edgar avança contra Bóris, que exige seus direitos de defesa. Tina e Felipe se preocupam com o estado de Lica. Tato cozinha para Aldo. Guto alerta Tina e Felipe sobre a armação de Malu contra Lica e Bóris. Samantha sofre com a rejeição de Anderson. Aldo se emociona ao contar para Tato sua história com Roney. Lica e Marta descobrem que Bóris está sendo acusado de assédio.



Sexta-feira





Lica se revolta com os boatos contra Bóris. Mitsuko cobra explicações de Edgar. K2 visita Tato. Dóris apoia Bóris. Começa a reunião de Bóris e Ana Maria com Edgar e Marta. MB, Tina e Felipe dão suporte para Lica. Clara sofre com a rixa entre Malu e Lica, e Guto a conforta. Marta se incomoda ao descobrir que Bóris e Lica trocaram mensagens em redes sociais, e Edgar pressiona o orientador. Tato desconfia da demora de Aldo em voltar para casa. Ana Maria confirma com Lica as informações passadas por Bóris. Deco surpreende Keyla. Juca, Jota, MB, Samantha, Tina e Felipe saem em defesa de Bóris. Aldo volta para casa embriagado.