Tempo de amar: resumo da semana de 2 a 7 de outubro

Segunda-feira



Em Morros Verdes, Maria Vitória insiste para que Inácio mantenha seus planos de ir para o Brasil. José Augusto elogia Inácio. Inácio se despede de Maria Vitória. No Rio, Conselheiro termina o romance com Celeste Hermínia. Passa-se mais um mês. Inácio chega ao Rio de Janeiro. Em Morros Verdes, Maria Vitória torce por notícias de Inácio. No Rio, Vicente tenta convencer Conselheiro a procurar Celeste Hermínia. Teodoro pensa em cortejar a fadista. Inácio começa a trabalhar com Geraldo. Em Morros Verdes, Maria Vitória sente uma forte tontura e é observada pela governanta. Delfina afirma a Tereza que ela receberá uma grande quantia para se casar. No Rio, Reinaldo insiste para que Lucinda vá para a casa de Emília. Geraldo elogia o trabalho de Inácio. Celeste Hermínia se surpreende com a visita de Teodoro. Em Morros Verdes, Maria Vitória sente-se enjoada e tenta disfarçar seu estado para José Augusto. Delfina descobre que Maria Vitória está grávida.



Terça-feira



Em Morros Verdes, Maria Vitória se desespera com a afirmação de Delfina sobre sua gravidez e escreve uma carta para Inácio. Enquanto isso, Geraldo cumprimenta Inácio por seu bom trabalho no Rio de Janeiro e lhe concede uma gratificação. Ainda na cidade, Celeste Hermínia decide promover um jantar para celebrar a volta de Olímpia e pede que Vicente convide Conselheiro. Lucinda confunde Gregório com Maurício. Balbina sofre com o descaso de Bernardo por Bené. Olímpia retorna e apresenta Edgar a Vicente e Conselheiro. Em Portugal, Delfina inventa para Silveirinha que as cartas de Maria Vitória devem ser entregues a ela. Tereza se compadece de Maria Vitória. José Augusto se desespera ao descobrir a gravidez da filha e decide enviar Maria Vitória para um convento.



Quarta-feira



Em Portugal, Maria Vitória foge de José Augusto e Padre João e se abriga na casa de Henriqueta e Angélica. As Irmãs Imaculada e Assunção chegam à Quinta para levar Maria Vitória. Delfina engana Maria Vitória e consegue levá-la de volta à Quinta. No Rio, Inácio conhece Celeste Hermínia. Alzira repreende Bernardo por seu hábito de jogar cartas. Celina confessa a Alzira e Bernardo que tem interesse em Vicente. Conselheiro cuida de Odete e pensa em Celeste Hermínia. Alzira se incomoda com a presença de Edgar no jantar em homenagem a Olímpia. Bernardo, Teodoro e Celeste Hermínia comentam sobre Lucinda. Lucinda tem alucinações com Maurício, e Tiana a observa. Conselheiro vai à casa de Celeste, mas desiste de entrar ao ver Teodoro cortejar a fadista. Maria Vitória sofre no convento em Portugal enquanto Inácio, no Brasil, vibra com a notícia de que será pai.



Quinta-feira



Em Portugal, Henriqueta e Angélica temem por Maria Vitória. Irmã Assunção aconselha Maria Vitória, que afirma que cobrará explicações de Tereza por sua traição. Delfina manipula Maria Vitória e afirma que José Augusto jurou não aceitar seu casamento com Inácio. No Rio, Geraldo presenteia Inácio com sua passagem de volta a Portugal. Lucinda visita Emília, e Tiana desconfia. Edgar beija Olímpia. Vicente passeia com Celina. Lucinda se consulta com Urânia, que lhe faz uma previsão para o futuro. Celeste sente um mal-estar e Alzira se preocupa. Em Morros Verdes, José Augusto tenta esquecer Maria Vitória. No Rio, Inácio é assaltado, perde o dinheiro de sua passagem para Portugal e tem seus documentos queimados pelos bandidos. Padre Orlando tenta socorrer Inácio, que está desacordado na estrada. Lucinda,, que passa de carro pelo local, resgata Inácio.



Sexta-feira



Lucinda, Reinaldo, Gregório e Tiana cuidam de Inácio, que continua desacordado. Padre Orlando e Lourival se espantam ao ver que Inácio não está mais na estrada. Geraldo e Nicota se preocupam com a demora de Inácio. Em Portugal, Maria Vitória estranha a ausência de notícias do amado. Delfina se aproveita do rancor de José Augusto e dá as joias de Maria Vitória para Tereza, que se incomoda com as atitudes da mãe. No Rio, Geraldo, Lourival e Padre Orlando desconfiam de que Inácio era o rapaz desacordado na estrada. Lucinda consulta Urânia e acredita que Inácio é seu grande amor. Conselheiro desafia Teodoro para um duelo, mas Celeste os impede. Inácio desperta do coma e afirma que está cego. Em Morros Verdes, Delfina e Tereza entregam a carta de Inácio para Maria Vitória. Nasce Mariana, filha de Maria Vitória e Inácio. No Brasil, Lucinda cuida de Inácio, que se lembra de Maria Vitória.



Sábado



Lucinda finge ajudar Inácio a escrever para Maria Vitória. Em Portugal, Irmã Assunção ajuda Maria Vitória a cuidar de Mariana. No Rio, Lucerne incentiva Bernardo a jogar cartas. Reinaldo afirma a Conselheiro que Odete não tem chances de cura e o aconselha a procurar sua felicidade. Tiana confessa a Justino que sente medo de Lucinda. Inácio afirma a Lucinda que deseja rever Maria Vitória. Reinaldo se preocupa com Lucinda. Conselheiro reata o romance com Celeste Hermínia. Celina ouve quando Bernardo diz que Alzira é irmã de Celeste e comenta com Vicente. Em Morros Verdes, Maria Vitória acredita que Inácio chegará em breve, e Irmã Assunção promete ajudar a menina a rever seu amado. Irmã Assunção revela a Maria Vitória que Inácio não embarcou no navio. No Rio, Odete tem uma crise, e Conselheiro sente-se culpado. Mariana é entregue para adoção e Maria Vitória se desespera em Portugal.