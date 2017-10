Por amor: resumo da semana de 2 a 7 de outubro

Segunda-feira



Branca e Rose admiram as jóias de Isabel. Aninha diz a Flávia que Helena precisa falar com ela o mais depressa possível. Atílio diz a Marcelo que Helena está escondendo algo deles e de Eduarda. Marcelo fica preocupado diante de tal afirmação. Rose garante a Branca que Nando não tem qualquer chance de ser inocentado. Meg obriga Laura a fazer o teste de gravidez e esbofeteia a filha quando ela confirma que está grávida. Eduarda diz a Marcelo que aceita viajar com ele. Ao chegar em casa, Isabel constata que suas jóias sumiram e vê o bilhete de Branca. Flávia vai à casa de Helena e Atílio se insinua para ela. Branca dá folga a Zilá e fica sozinha em casa. Isabel vai à casa de Branca.



Terça-feira



Branca diz a Isabel que não vai lhe devolver as jóias e elas se atracam. Durante a conversa, Flávia percebe que Atílio e Helena estão estremecidos. Meg conta a Trajano que Laura está grávida. Depois de muito relutar, Branca acaba entregando as jóias a Isabel, que revela ter provas das falcatruas cometidas por Arnaldo. Atílio decide deixar a empresa logo que concluir o projeto do shopping. Arnaldo chega em casa e é agredido por Branca. O julgamento de Nando é marcado. O delegado diz a Nando que sabe que ele é inocente, mas avisa que seu advogado precisa melhorar sua defesa. Atílio pede a Helena que leia seu diário para ele e ameaça pedir a separação se ela não o fizer.



Quarta-feira



Helena acaba confessando que realmente esconde algo de Atílio e ele diz a ela que quer a separação. Eles saem pelo corredor discutindo e Catarina e Teresa, estupefatas, assistem à cena. Eduarda diz a Marcelo que já considera a possibilidade de voltar para casa. A pedido de Atílio, Flávia contata o dono de uma loja que fica ao lado do estúdio e descobre que está disponível para ser alugada. Helena desabafa com Virgínia. Isabel, sedutora, acalma Arnaldo, que ainda está sob o efeito da discussão com Branca. Tadinha conta a Eduarda que Atílio e Helena discutiram. Helena vai à empresa.



Quinta-feira



Atílio diz a Helena que já pensou muito e que não vai mudar sua decisão. Orestes conta a Lídia que o criminalista que defenderá Nando está otimista. Marcelo conta a Branca que vai viajar com Eduarda. Atílio chega ao estúdio acompanhado de Helena, para decepção de Flávia, que se enfeitara toda para recebê-lo. Atílio decide alugar a loja ao lado do estúdio. Atílio volta para o flat. Marcelo e Eduarda chegam a Angra dos Reis. Meg conta a Branca que Laura está grávida.



Sexta-feira



Branca fica perplexa, mas acaba justificando a atitude de Laura e diz a Meg que preferia que o filho ficasse com ela a voltar para Eduarda. A viagem de Marcelo e Eduarda a Angra dos Reis transcorre agradavelmente. Orestes conta a Lídia que vai se candidatar a um novo emprego, numa administradora de imóveis. Natália conta a Laura que Eduarda e Marcelo estão em Angra e ela fica furiosa, decidida a separá-los a qualquer custo. Sirléia desabafa com Helena. Atílio sai para jantar com Filomena. Isabel conta a Camila que Arnaldo já concordou com a compra do apartamento na Lagoa. Leonardo e Milena percebem o clima de tensão entre Branca e Arnaldo. Branca pergunta a Leonardo se ele sabia que Arnaldo tinha uma amante.



Sábado



Sem saída, Leonardo acaba confessando a Branca que sabia que Arnaldo e Isabel estavam tendo um caso, mas diz que não lhe contou nada para não magoá-la. Furiosa, Branca humilha o filho, que chega a chorar. Flávia liga para Atílio, combinam a viagem a São Paulo e, depois de alguma hesitação, o convida para almoçar com ela. Laura revela a Natália que já tinha comprado várias roupas de bebê antes mesmo de confirmar que estava grávida. Branca conta a Arnaldo que Laura está grávida e pede a ele que tente convencer a moça a fazer um aborto. Helena sofre por causa da ausência de Atílio. Eduarda e Marcelo passeiam de barco. Lídia visita Nando. Atílio vai almoçar na casa de Flávia.