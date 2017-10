Fera radical: resumo da semana de 2 a 7 de outubro

Segunda-feira



Altino não acredita que Cláudia seja a filha de Chico da Silva. Mas, como Robério insiste nas evidências, ele procura Heitor. Estranhando a dúvida do pai, Heitor não o ajuda muito. Altino pede então a Robério que procure Vic e consiga as informações necessárias. Contrariado, Robério concorda, vai ao sítio e leva a filha para sua casa. Jorge procura Donato e marca uma reunião com Altino. No Rio de Janeiro Cláudia conversa com Marta sobre Olívia. Jorge, durante a reunião, pede 2 milhões de dólares pelo seu silêncio.



Terça-feira



Primeiro, Altino ouve qual a acusação que Jorge tem a lhe fazer. Depois, expulsa-o da fazenda, seguro de que ele não tem como chantageá-lo. Cláudia, revoltada porque Marta mentiu, diz que não confia mais nela e a ameaça, caso se coloque em seu caminho. Joana, Heitor e Olívia esperam por Altino para saber o que aconteceu. Marília, por sua vez, pressiona Donato. Marta, preocupada com a atitude de Cláudia, liga para prevenir Altino. Cláudia chega na hora, desliga o telefone e diz que a avisou para não fazer isso.



Quarta-feira



Olívia e Joana estranham o telefonema cortado. Marília conta a Heitor que Jorge esteve em sua casa. Intrigado, Heitor pergunta a Altino o que está acontecendo. Como percebe que ele não quer contar a verdade, procura o irmão para conversar. Fernando procura Jorge no hotel, mas quem encontra é Vítor. Os dois se reconhecem e Vítor pergunta se Fernando trouxe o dinheiro. Vendo que se trata de uma chantagem, Fernando vai ao encontro do pai. Altino faz uma tentativa de voltar a andar, quando chega Fernando.



Quinta-feira



Motivado pela raiva que sente por Fernando, Altino consegue andar. Fernando diz que quer conversar com ele e o espera na biblioteca. Dudu, zangado com Paxá, pede à mãe que vá a Rio Novo. Altino finalmente resolve atender o filho. No meio da conversa, Vítor invade a sala para falar com Altino. Armado, ele o obriga a assinar um cheque. Fernando vai atrás de Vítor, incentivado por Altino. No meio do caminho, Cláudia vê a perseguição e vai atrás também. Vítor e Fernando brigam, até que Fernando é atingido por um tiro.



Sexta-feira



Cláudia encontra Fernando desfalecido e consegue levá-lo ao hospital, usando um táxi abandonado por Vítor. Enquanto isso, Vítor chega ao hotel e percebe que perdeu o cheque. Cláudia avisa Heitor e todos seguem para o hospital. Joana culpa Altino pelo ocorrido. Vítor vai ao hospital procurar o cheque. Heitor doa sangue para o irmão. Cláudia vai buscar mais doadores na fazenda e acaba levando Altino, que, emocionado, também quer ajudar o filho. Fernando é levado para o quarto e Altino pede para conversar a sós com ele.



Sábado



Stela vê Paxá com Ana Paula; ela pergunta qual o preço de sua parte na arqueria. Paxá diz que prefere comprar a parte de Dudu. Altino e Fernando se enfrentam, mas acabam fazendo as pazes. Vítor desiste de encontrar o cheque e volta ao hotel. Lá, encontra um delegado e o motorista do táxi, foi provocada porque o reconhece. O delegado lhe dá voz de prisão. Altino diz a Cláudia que já sabe que ela é filha de Chico da Silva e conta que sua invalidez um tiro disparado por seu pai. Depois, pede a ela sua amizade.