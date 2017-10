Você está lendo um tópico

Televisão

Internautas e participantes se revoltam com suspeita de fraude no “The Voice Bra

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 70 visitas.





Ricardo em 2 Out 2017 - 1:56 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5781 | Monterrey - México

Internautas e participantes se revoltam com suspeita de fraude no “The Voice Brasil”



Fonte:



Uma suspeita de fraude no processo de seleção da nova edição do "The Voice Brasil" tomou conta das redes sociais.



Trata-se da escolha do candidato Sérgio Dalcin, bonitão que logo de cara já chegou arrasando na audição às cegas.



O que pouco gente sabia que Dalcin já é profissional do mercado musical há tempos, trabalhou filmes, musicais, em série do canal infantil da Globo, o Gloob. Mas o que pega é outra coisa: Sérgio Dalcin tem uma relação de longa data com um dos jurados do programa, Michel Teló.



Dalcin fez parte da equipe de Teló no "Bem Sertanejo", quadro do 'Fantástico' que virou espetáculo musical.



Fotos antigas mostram Teló e Dalcin em várias ocasiões juntos, e muita gente acredita que o jurado é padrinho musical do candidato.



O pior é que foi justamente Teló o primeiro a virar a cadeira durante a audiência do rapaz no "The Voice". Não demorou para que a suspeita de fraude fosse levantada, e uma chuva de reclamações tomassem conta das redes sociais de Dalcin, Teló e da Globo.



Candidatos do programa suspeitam que o rapaz tenha obtido passaporte com visto direto para a seleção do programa, sem passar por baterias intermináveis de testes. Internautas não param de reclamar nas redes sociais.

Procurada, a Globo diz que o The Voice é baseado em pesquisa, indicações e inscrições.O candidato passou por três seletivas, comuns a todos os candidatos que foram selecionados para esta fase inicial: primeiramente teve seu vídeo analisado, depois passou pela seletiva de São Paulo e, por fim, pela banca final, antes de ser selecionado para as Audições às Cegas. Fonte: http://entretenimento.r7.com/blogs/keila-jimene...the-voice-brasil/ Uma suspeita de fraude no processo de seleção da nova edição do "The Voice Brasil" tomou conta das redes sociais.Trata-se da escolha do candidato Sérgio Dalcin, bonitão que logo de cara já chegou arrasando na audição às cegas.O que pouco gente sabia que Dalcin já é profissional do mercado musical há tempos, trabalhou filmes, musicais, em série do canal infantil da Globo, o Gloob. Mas o que pega é outra coisa: Sérgio Dalcin tem uma relação de longa data com um dos jurados do programa, Michel Teló.Dalcin fez parte da equipe de Teló no "Bem Sertanejo", quadro do 'Fantástico' que virou espetáculo musical.Fotos antigas mostram Teló e Dalcin em várias ocasiões juntos, e muita gente acredita que o jurado é padrinho musical do candidato.O pior é que foi justamente Teló o primeiro a virar a cadeira durante a audiência do rapaz no "The Voice". Não demorou para que a suspeita de fraude fosse levantada, e uma chuva de reclamações tomassem conta das redes sociais de Dalcin, Teló e da Globo.Candidatos do programa suspeitam que o rapaz tenha obtido passaporte com visto direto para a seleção do programa, sem passar por baterias intermináveis de testes. Internautas não param de reclamar nas redes sociais.Procurada, a Globo diz que o The Voice é baseado em pesquisa, indicações e inscrições.O candidato passou por três seletivas, comuns a todos os candidatos que foram selecionados para esta fase inicial: primeiramente teve seu vídeo analisado, depois passou pela seletiva de São Paulo e, por fim, pela banca final, antes de ser selecionado para as Audições às Cegas.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído