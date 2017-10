Você está lendo um tópico

Gravações de Fernanda Souza pertubam ‘vizinhos’ famosos em SP

Ricardo em 2 Out 2017 - 1:58



Uma nova 'inquilina' tem agitado um condomínio discreto porém luxuoso em Higienópolis, na zona oeste de São Paulo. Trata-se de Fernanda Souza, mulher do cantor Thiaguinho, que está ocupando a cobertura de um apartamento conhecido por ter um grande número de moradores ricos e famosos.



Fernanda está gravando a nova temporada de seu programa no Multishow, o "Vai Fernandinha" na cobertura do prédio em São Paulo onde vivem Jô Soares e Adriane Galisteu. O comunicador Gilberto Barros também é proprietário de um apartamento no local.



A produção do programa alugou a cobertura do prédio realizar as gravações dos novos episódios, que trazem convidados como Michél Teló, Bruna Marquezine e Thiago Abravanel.



O entra e sai de pessoas da produção e o barulho das gravações não têm agradado aos moradores do edifício, acostumados a calmaria do residencial. A simpatia de Fernanda e a boa educação dos produtores ajudam a acalmar os ânimos.



Mas que há moradores incomodados, isso não há como negar.



