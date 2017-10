Você está lendo um tópico

Tiroteio em Las Vegas deixa ao menos 50 mortos e 100 feridos

Este tópico possui 1 respostas e 38 visitas.





Testemunhas que assistiam a um show escutaram rajadas vindas do hotel Mandalay Bay

A polícia confirma a morte de um suspeito



PABLO XIMÉNEZ DE SANDOVAL

Los Angeles 2 OUT 2017 - 11:08 CEST











Pelo menos 50 pessoas morreram e uma centena foram feridas em um tiroteio ocorrido na noite de domingo em um show de música ao ar livre realizado nas proximidades do hotel do casino Mandalay Bay em Las Vegas. Este já é considerado o maior massacre com arma de fogo nos Estados Unidos e as autoridades consideram que as cifras podem crescer mais, informa Jan Martínez Ahrens.





A polícia local matou um suspeito e acredita que não há outros agressores. Em uma coletiva de imprensa, o chefe de polícia de Nevada, Joseph Lombardo, declarou acreditar "que se trata de um lobo solitário". De acordo com ele, o autor do tiroteio era um residente local e atirou com uma pistola automática do 32º andar do cassino. O atirador foi identificado como Stephe Paddok, de 64 anos.



A polícia anunciou que procura agora a acompanhante do agressor, Marilou Danluy, de traços "asiáticos". Também tenta encontrar dois veículos relacionados ao atirador.





Às 23h horas locais (3h de Brasília), o show do cantor country Jason Aldean foi interrompido quando foram ouvidos disparos vindos do hotel Mandalay Bay. As redes sociais começaram a ser inundadas de fotos e vídeos de pessoas que assistiam ao último show do festival Route 91, enquanto, ao fundo, os tiros eram claramente escutados.



Por volta de meia-noite local, a conta do Twitter da polícia confirmou que "um suspeito foi derrubado" e advertiu: "Esta é uma situação ativa".



Também foram recebidas informações de possíveis tiroteios nos hotéis New York e Tropicana New York, ambos no centro turístico da cidade.



Toda a rua principal de Las Vegas, o chamado Strip, se encontra tomada pela polícia neste momento. O mesmo acontece com a autoestrada 15, que percorre a cidade. O aeroporto de McCarran, que chegou a suspender os voos por volta de meia-noite, retomou suas atividades, ainda que com certas restrições.



Doente? devia estar fora de controle emocional para tal ato assassino.











O atirador Stephen Paddock usou uma metralhadora e tinha 64 anos. Doente? devia estar fora de controle emocional para tal ato assassino.

















