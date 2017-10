Você está lendo um tópico

Maioria dos brasileiros quer Temer processado e Lula preso, diz estudo

CRISPIM em 2 Out 2017 - 9:31



anos | Fev 2006 | Mensagens: 7193 | Itajaí - SC









TEMER





LULA





© Ricardo Stuckert / Instituto Lula Estudo do Datafolha foi publicado neste domingo (1º)

A mais recente pesquisa do Datafolha, divulgada neste domingo (1º), aponta que pouco mais da metade dos brasileiros querem que o ex-presidente Lula seja preso. O estudo também revela que a maioria dos entrevistados defendem a denúncia contra o presidente Michel Temer.



Segundo a reportagem da coluna 'Poder', da Folha de S. Paulo, 54% dos entrevistados acreditam que os fatos revelados pela operação Lava Jato são argumentos suficientes a prisão do petista.



+ Temer reúne Moreira, Padilha e Imbassahy no Jaburu



Contra a detenção do ex-presidente, estão 40% das pessoas que responderam a pesquisa. O restantes dos entrevistados preferiu não opinar.



A diferença é maior quando se trata de Temer, 89% dos entrevistados defendem que a Câmara autorize a abertura de processo contra o presidente da República. Ainda de acordo com a reportagem, 7% são contrários à aprovação da denúncia e os outros 4% preferiram não opinar.



A pesquisa do Datafolha ouviu 2.772 entrevistados durante os dias 27 e 28 de setembro, localizados em 194 cidades. A margem de erro é de dois pontos percentuais.



Ademir em 2 Out 2017 - 10:02



anos | Abr 2008 | Mensagens: 3664 | Paranavaí - PR

A maioria dos brasileiros quer Lula presidente!!!





[email protected] é em 2 Out 2017 - 10:09



anos | Ago 2012 | Mensagens: 757 | São Paulo - SP





Além disso é o Datafolha, grupo ligado a Folha de São Paulo, que é contra o Lula e PT historicamete, e com certeza a pesquisa foi feita apenas em SP, onde o PT é mais fraco. Que besteira, é só ver as pesquisas. Lula está na frente de lavada. Com certeza quem escreveu isso é tucano.





Sebastião F. Ribeiro em 2 Out 2017 - 11:12



anos | Jan 2008 | Mensagens: 100 | Candeias - MG

Se o Lula for culpado tem que ser preso lógico mais até agora não conseguiu provar nada contra ele ou ele é muito inteligente o maior do mundo ou honesto mesmo só sei que ele foi o melhor Presidente que o Brasil já teve





waltersandes em 2 Out 2017 - 11:40



anos | Fev 2006 | Mensagens: 1556 | São Paulo - SP

Ademir escreveu A maioria dos brasileiros quer Lula presidente!!!



A maioria dos brasileiros quer Lula presidiário !!!



Sebastião F. Ribeiro escreveu Se o Lula for culpado tem que ser preso lógico mais até agora não conseguiu provar nada contra ele ou ele é muito inteligente o maior do mundo ou honesto mesmo só sei que ele foi o melhor Presidente que o Brasil já teve



Meu Deus: Santa ignorância.

Antes do Lula não existia o Brasil. Depois do Lula passou a existir o Brasil.

O brasileiro tem fama de memória curta. Está comprovado no comentário acima.



Lula foi o melhor Presidente que o Brasil já teve. Qual Brasil??? Onde fica este tal "Brasil"???

O que fica na América do Sul, com certeza não é.







Abs,

