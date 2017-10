Nota 1: Tópico para fins de consulta. Nem todos os canais aqui listados entraram no ar.



Nota 2: Você também pode acompanhar os outros tópicos correlatos.

Placar da RTV Digital - Região Nordeste e Norte

Placar da RTV Digital - Região Sul e Centro-Oeste

Placar da RTV Digital Sudeste II (apenas Minas Gerais)

Placar da Tv Digital



Devido ao sistema não comportar mais caracteres neste tópico, realoquei o Estado de São Paulo e Estado de Minas Gerais para novos tópicos específicos:

- Placar da RTV Digital - Região Sudeste II (apenas Minas Gerais)

- Placar da RTV Digital - Região Sudeste III (apenas São Paulo)

E este tópico agora contêm apenas os estados de ES e RJ.



Atualização:

a) No ar a retransmissora da EPTV (Globo) de ribeirão Preto em São Simão/SP

b) Retransmissora da Tv Clube (Band) de Ribeirão Preto em Guaíra/SP



Estado de São Paulo:

Adamantina: Rede Vida (16), ZTV (17), Tv Aparecida (18), RedeTv SP (20), Tv Fronteira (30), SBT Interior (33), Tv Cultura (38.1), Tv Univesp (38.2), Tv Multicultura (38.3), Band Paulista (40), Tv Record Rio Preto (44)

Aguaí: Tv Novo Tempo (33)

Águas da Prata: Tv Clube (16), EPTV Central (26), SBT Ribeirão (30), RecordNews (35), Tv Cultura (36.1), Tv Univesp (36.2), Tv Multicultura (36.3), Tv Record Interior (46)

Águas de Lindoia: Mega Tv (20), VTV (28), Tv Cultura (38.1), Tv Univesp (38.2), Tv Multicultura (38.3), EPTV Campinas (42), TVB Campinas (46), RedeTv SP (48)

Águas de Santa Bárbara: Tv TEM Itapetininga (26), Tv Novo Tempo (34), Tv Cultura (57.1), Tv Univesp (57.2), Tv Multicultura (57.3)

Águas de São Pedro: EPTV Campinas (26), RecordNews (28), Rede Família (44), TVB Campinas (46)

Agudos: Tv TEM Bauru (26), RecordNews (28), Tv Canção Nova (59)

Altinópolis: Tv Clube (18), Rede Vida (21), EPTV Ribeirão (26), Tv Record Franca (28), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3), SBT Ribeirão (39), RedeTv SP (40)

Alumínio: Tv TEM Sorocaba (26), Tv Cultura (42.1), Tv Univesp (32.2), Tv Multicultura (42.3)

Americana: RIT (48), Tv Câmara Federal (61)

Américo de Campos: SBT Interior (25), Rede Vida (32), Tv Record Rio Preto (39)

Amparo: Band Campinas (16),Tv Século 21 (23), Tv Canção Nova (27), VTV (30), Rede Vida (32), Tv Cultura (38.1), Tv Univesp (38.2), Tv Multicultura (38.3), EPTV Campinas (42), TVB Campinas (46), RedeTv (48), RecordNews (50), Tv Gazeta (57)

Andradina: Tv TEM Rio Preto (26), Tv Canção Nova (27), Rede Vida (31), SBT Interior (33), Tv Cultura (38.1), Tv Univesp (38.2), Tv Multicultura (38.3), Band Paulista (41), Tv Record Rio Preto (43), RedeTv SP (48)

Angatuba: Band SP Interior (17), Tv TEM Itapetininga (26), Tv Sorocaba (35), Tv Cultura (41.1), Tv Univesp (41.2), Tv Multicultura (41.3), Tv Canção Nova (58)

Anhembi: Tv TEM Bauru (26)

Aparecida: Rede Vida (34)

Aparecida do Oeste: Rede Vida (32)

Apiaí: Rede Vida (20), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3)

Araçariguama: RecordTv SP (20), Tv TEM Sorocaba (26)

Araçatuba: Mega Tv (20), Band Paulista (24), Tv TEM Rio Preto (26), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3), Rede Vida (32), Tv Rio Verde (36), Tv Record Rio Preto (42), Tv Gazeta (46), Tv Canção Nova (50), RIT (52), Tv CNT Americana (53), Tv Ideal (58)

Arandu: Rede Vida (20), TV TEM Itapetininga (26)

Arapeí: Tv Vanguarda Taubaté (17)

Araraquara: IURDTV (14), Tv Clube (18), SBT Central (24), Tv Canção Nova (27), Tv Record Franca (28), Tv Cultura (34.1), Tv Univesp (34.2), Tv Multicultura (34.3), Tv Rio Verde (36), Tv Aparecida (38), RedeTv SP (40), EPTV Central (42), RIT (43), Rede Total (46), RedeTv SP (48), Rede Vida (51), Tv Câmara Federal (61)

Araras: Band Campinas (16), TV RBI (20), Tv Século 21 (23), SBT Ribeirão (30), Rede Vida (32), Tv Cultura (36.1), Tv Univesp (36.2), Tv Multicultura (36.3), EPTV Central (42), TVB Campinas (46), RedeTv! (48) , Tv Câmara Federal (61.1)

Arealva: Mega Tv (14), Band SP Interior (17), Rede Vida (20), Tv Tem Bauru (26), Tv Record Interior (28), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3)

Areias: Tv Vanguarda Taubaté (17), Rede Vida (34), Tv Cultura (50.1), Tv Univesp (50.2), Tv Multicultura (50.3)

Areiópolis: Band Paulista (18), Tv TEM Bauru (26), Tv Record Bauru (27),

Arujá: Tv Diário (19), Record Tv SP (20), SBT SP (28), Tv Aparecida (41)

Barueri: Tv Nova (47)

Assis: TV RBI (14), Rede Vida (16), Band Paulista (18), Tv Canção Nova (22), SBT Central (24), TV TEM Bauru (26), Tv Record Paulista (28), Tv Cultura (44.1), Tv Univesp (44.2), Tv Multicultura (44.3), Tv Câmara Federal (61)

Atibaia: Tv Vanguarda São José dos Campos (17), Rede Vida (19), TVB Campinas (20), Band Campinas (21), Tv Cultura (24.1), Tv Univesp (24.2), Tv Multicultura (24.3), Tv Novo Tempo (25), Tv Altiora (29), SBT Vale (32), Tv Gazeta (33), Tv Câmara Federal (61)

Auriflama: Rede Vida (32)

Avaí: Band Paulista (17), Tv Record Bauru (42),

Avaré: Band Paulista (18), Rede Vida (20), SBT Central (23), Tv TEM Itapetininga (26), Tv Record Paulista (29), RIT (46), RedeTv! (49), Tv Cultura (54.1), Tv Univesp (54.2), Tv Multicultura (54.3)

Bananal: Tv Vanguarda Taubaté (17), Rede Vida (34), Tv Cultura (50.1), Tv Univesp (50.2), Tv Multicultura (50.3)

Barão de Antonina: Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3)

Barbosa: Tv TEM Rio Preto (26), Tv Record Rio Preto (40)

Bariri: Band Paulista (18), Tv Canção Nova (22), SBT Central (23), RecordNews (35), Tv Cultura (44.1), Tv Univesp (44.2), Tv Multicultura (44.3), RedeTv (48)

Barra Bonita: Band Paulista (17), Tv Século 21 (18), Rede Vida (20), TV TEM Bauru (26), Record Tv Paulista (27), Tv Cultura (29.1), Tv Univesp (29.2), Tv Multicultura (29.3), RecordNews (35), SBT Central (38), RedeTv SP (49), Tv Cultura (57.1), Tv Univesp (57.2), Tv Multicultura (57.3)

Barra do Turvo: Tv Cultura (21.1), Tv Univesp (21.2), Tv Multicultura (21.3), Tv Novo Tempo (28)

Barretos: RecordNews (14), Tv Clube (18), Rede Vida (21), SBT Ribeirão (24), EPTV Ribeirão (26), Tv Record Franca (28), Tv Cultura (34.1), Tv Univesp (34.2), Tv Multicultura (34.3), RBI Tv (44), Rede Super (47), Tv Gazeta (56), Tv Câmara Federal (61.1)

Barueri: ZTV (47)

Bastos: Band SP Interior (18), Tv Record Paulista (28), Tv Cultura (38.1), Tv Univesp (38.2), Tv Multicultura (38.3), Rede 21 (42), Tv Canção Nova (51)

Batatais: Tv Século 21 (13), Tv Clube (16), Rede Vida (21), EPTV Ribeirão (26), Tv Record Interior (28), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3), SBT Ribeirão (39), RIT (59)

Bauru: Mega Tv (14), Band Paulista (17), Rede Vida (20), SBT Central (23), RBTV (25), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3), ZTV (34), RecordNews (35), MTV (39), RIT (40), RedeTv SP (48), Tv Gazeta (56), Tv Canção Nova (58), Tv Câmara Federal (61)

Bebedouro: Tv Clube (16), Ideal Tv (17), Rede Vida (21), Tv NGT (23), EPTV Ribeirão (26), Tv Record Franca (28), Tv Cultura (34.1), Tv Univesp (34.2), Tv Multicultura (34.3), RecordNews (35), SBT Ribeirão (39), RedeTv! (40), RIT (43)

Bernadino de Campos: Band Paulista (17), Rede Vida (20), SBT Vale (24), TV TEM Itapetininga (26), Tv Record Paulista (27), RedeTv SP (48)

Bertioga: Rede Vida (15), Tv Tribuna (19), VTV (45)

Birigui: ZTV (33), Rede Total (45), RedeTv! (48)

Biritiba-Mirim: Tv Diário (19), Record Tv SP (20)

Boa Esperança do Sul: SBT Ribeirão Preto (24), Tv Record Interior (29), EPTV Central (42), Rede Vida (51)

Bocaina: Record Tv Paulista (28)

Bofete: Rede Vida (20), TV TEM Bauru (26)

Boituva: Tv TEM Itapetininga (25), Rede Vida (32)

Borborema: Band Paulista (17), SBT Central (24), Tv TEM Bauru (25), Tv Record Paulista (27), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3)

Botucatu: RBI Tv (15), Band Paulista (17), Rede Vida (21), SBT Central (23), Tv TEM Bauru (26), Tv Record Paulista (27), Tv Século 21 (29), Ideal Tv (39), ZTV (41), RedeTv SP (48), Tv Cultura (54.1), Tv Univesp (54.2), Tv Multicultura (54.3), Tv Gazeta (56), Tv Câmara Federal (61.1), Tv Senado (61.2)

Bragança Paulista: Tv Vanguarda São José dos Campos (17), Band Campinas (21), Rede Vida (22), Tv Cultura (24.1), Tv Univesp (24.2), Tv Multicultura (24.3), Tv Câmara Federal (27), RedeTv SP (Bairro Guaraiuva, canal 29), SBT Vale (Bairro Guaraiuva, canal 32), SBT Vale (Vargem, canal 32), SBT Vale (32), RedeTv SP (36), RIT (40), TVB Campinas (42), TVB Campinas (Bairro Guaraiuva, canal 42), Tv Vanguarda São José dos Campos (Bairro Guaraiuva, canal 47), Tv Câmara Federal (62)

Braúna: Tv TEM Rio Preto (26)

Brotas: Tv Record Interior (28), RecordNews (35), Tv Cultura (36.1), Tv Univesp (36.2), Tv Multicultura (36.3), Rede Vida (50)

Buri: Tv TEM Itapetininga (25), Tv Sorocaba (32)

Buritama: Rede Vida (31)

Buritizal: Tv Clube (18), EPTV Ribeirão (26), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3), SBT Ribeirão (39), RedeTv SP (40)

Cabreúva: RecordTv SP (20)

Cachoeira Paulista: Tv Vanguarda Taubaté (28), RedeTv SP (34), Rede Vida (39)

Caconde: Band Campinas (16), SBT Ribeirão (23), EPTV Central (26), Tv Record Interior (29), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3), Rede Vida (50)

Cafelândia: Rede Vida (16), SBT Central (23), Tv Record Rio Preto (28), Tv Cultura (44.1), Tv Univesp (44.2), Tv Multicultura (44.3), RedeTv SP (48)

Caieiras: Tv Record SP (20), Tv Band SP (23)

Cajamar: Record Tv SP (20)

Cajati: Tv Tribuna (19), Tv Cultura (21.1), Tv Univesp (212), Tv Multicultura (21.3), Tv Record Litoral (24)

Cajuru: Record Tv Interior (28), TV RBI (45)

Campina do Monte Alegre: Tv TEM Itapetininga (26)

Campinas: Tv Gazeta (17), Tv RBI (20), Tv Aparecida (22), CNT Americana (24), Tv Eldorado (29), Rede Vida (32), Tv Cultura (38.1), Tv Univesp (38.2), Tv Multicultura (38.3), Tv Câmara Federal (39), Rede Total (41), Tv Família (44), RecordNews (46), Top Tv (47), RedeTv SP (49), TVCI (50)

Campo Limpo Paulista: Tv TEM Sorocaba (26), Tv Canção Nova (27),

Campos do Jordão: Band Vale (21), Tv Cultura (24.1), Tv Univesp (24.2), Tv Multicultura (24.3), RBI Tv (25), Boa Vontade Tv (26), Tv Canção Nova (27), SBT Vale (32), Tv Gazeta (33), Rede Vida (34), Tv Record Litoral (43), Tv Vanguarda Taubaté (47), TV RBN (49), Tv Novo Tempo (53)

Cananeia: Rede Vida (15), Tv Tribuna (19), Tv Cultura (21.1)Tv Univesp (21.2), Tv Multicultura (21.3), Tv Record Litoral (33), Mega Tv (39), RecordNews (59)

Capão Bonito: Band SP (23), Tv TEM Itapetininga (26), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3), TV Cachoeira (33), Tv Record Paulista (45)

Capivari: Band Campinas (15), VTV (30), Rede Vida (32), Tv Cultura (38.1), Tv Univesp (38.2), Tv Multicultura (38.3), EPTV Campinas (42)

Caraguatatuba: Tv Vanguarda Taubaté (17), Tv Cultura (21.1), Tv Univesp (21.2), Tv Multicultura (21.3), Band Vale (25), Tv Câmara Federal (26), VTV (27), Tv Gazeta (31), Tv Record Litoral (33), RBI Tv (39), RedeTv (47)

Cardoso: Band Paulista (24), TV TEM Rio Preto (26), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3), Rede Vida (31), Tv Record Rio Preto (42), RecordNews (44)

Casa Branca: Band Campinas (18), VTV (24), Tv Record Interior (29), EPTV Central (42), Rede Vida (50)

Cássia dos Coqueiros: Tv Clube (18), SBT Ribeirão (23), EPTV Ribeirão (26), Tv Record Interior (28), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3)

Castilho: Rede Vida (31)

Catanduva: TV RBI (20), Band Paulista (24), Tv TEM Rio Preto (26), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3), Rede Vida (32), SBT Interior (33), RecordNews (44), Tv Século 21 (45), RedeTv SP (47), ZTV (48)

Cesário Lange: Tv Canção Nova (22), Rede Vida (29)

Cerqueira César: Band Paulista (17), SBT Central (24), Tv TEM Itapetininga (26), Record Tv Paulista (27), Tv Cultura (54.1), Tv Univesp (54.2), Tv Multicultura (54.3)

Cerquilho: Tv TEM Itapetininga (25), Tv Canção Nova (27), Tv Sorocaba (35)

Cesário Lange: Tv Canção Nova (22)

Chavantes: Tv Record Paulista (28)

Clementina: TV TEM Rio Preto (26), Rede Vida (32), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3)

Colina: RecordNews (14), SBT Ribeirão (24), RedeTv SP (40), TV Canção Nova (45)

Colômbia: Rede Vida (21)

Conchas: Tv TEM Itapetininga (25), Rede Vida (21), RecordTv Paulista (27)

Cordeirópolis: Rede Total (23)

Cosmorama: Tv TEM Rio Preto (26), Tv Record Rio Preto (39)

Cotia: Oeste Tv (33), Boa Vontade Tv (45)

Cravinhos: Tv Clube (18), Rede Vida (21), RecordNews (29), EPTV Ribeirão (42)

Cruzeiro: Tv Record Litoral (18), Band Vale (23), Boa Vontade Tv (26), Tv Canção Nova (27), Tv Vanguarda Taubaté (28), Tv Século 21 (31), Rede Vida (34), RedeTv SP (39), Tv Aparecida (41), Tv Record Litoral (43), SBT Vale 45

Cubatão: Tv Tribuna (18), Tv Câmara Federal (61)

Cunha: Band Vale (17), Tv Vanguarda Taubaté (28)

Descalvado: Tv Clube (18), Tv Gazeta (19), Tv Record Interior (29), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3), SBT Ribeirão (39), EPTV Central (42), Rede Vida (50)

Divinolândia: SBT Ribeirão (22), EPTV Central (25), Tv Record Interior (29)

Diadema: TV CNT Americana (26)

Dois Córregos: Band Paulista (18), Tv Canção Nova (22), Tv TEM Bauru (26), Tv Record Paulista (27), SBT Central (38), RedeTv SP (48), Tv Cultura (54.1), Tv Univesp (54.2), Tv Multicultura (54.3)

Dourado: Rede Vida (22), Tv Record Interior (29), EPTV Central (42)

Dracena: Rede Vida (25), Tv Fronteira (32), SBT Interior (34), RIT (35), Tv Cultura (39.1), Tv Univesp (39.2), Tv Multicultura (39.3), Band SP Interior (41), Tv Record Rio Preto (43), Mega Tv (47), RedeTv SP (48)

Duartina: Band Paulista (18), Rede Vida (20), TV TEM Bauru (26), Record Tv Paulista (28), SBT Central (38), Tv Novo Tempo (42), Tv Cultura (44.1), Tv Univesp (44.2), Tv Multicultura (44.3), RedeTv SP (49)

Echaporã: Rede Vida (16), Band Paulista (18), SBT Interior (23), Tv TEM Bauru (26), Record Tv Paulista (28), RedeTv SP (48),

Eldorado: Rede Vida (15), Tv Tribuna (19), Tv Cultura (21.1), Tv Univesp (21.2), Tv Multicultura (21.3), SBT Vale (28)

Espírito Santo do Pinhal: TV RBI (20), VTV (30), Rede Vida (32), Tv Cultura (38.1), Tv Univesp (38.2), Tv Multicultura (38.3), EPTV Campinas (42)

Estrela d'Oeste: Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3), RedeTv SP (47)

Euclides da Cunha Paulista: Record Tv Rio Preto (21), Tv Fronteira (31)

Fartura: Tv TEM Itapetininga (26), Recored Tv Paulista (28)

Fernandópolis: Mega Tv (20), Band Paulista (24), Tv TEM Rio Preto (26), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3), Rede Vida (32), SBT Interior (34), Tv Record Rio Preto (42), RecordNews (44), RedeTv SP (47)

Fernando Prestes: Rede Vida (21)

Flora Rica: Rede Vida (26)

Franca: TVCI (17), Tv Clube (18), Rede Vida (21), SBT Ribeirão (24), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3), Rede Opinião (34), RecordNews (35), RedeTv! SP (40), EPTV Ribeirão (42), RIT (43), TV RBI (44), ZTV (49), Tv Gazeta (56), Tv Ideal (54), Tv Câmara Federal (61.1), TV ALESP (61.2)

Gabriel Monteiro: Tv TEM Rio Preto (26)

Gália: Band Paulista (18), SBT Central (23), Tv TEM Bauru (26), Tv Record Paulista (27)

Garça: Rede Vida (16), Band Paulista (18), SBT Central (24), Tv TEM Bauru (26), Tv Record Rio Preto (28), Tv Século 21 (29), Tv Cultura (44.1), Tv Univesp (44.2), Tv Multicultura (44.3), TV RBI (46), RedeTv! (48)

General Salgado: TV RBI (20), Tv TEM Rio Preto (26), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3), SBT Interior (34), Band Paulista (38), Record Tv Rio Preto (42), RedeTv SP (47)

Guaimbê: Rede Vida (16)

Guaíra: Tv Clube (16), Rede Vida (21), EPTV Ribeirão (26), Tv Record Interior (28), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3), RecordNews (35), SBT Ribeirão (39)

Guapiaçu: Tv TEM Rio Preto (26), Rede Vida (32)

Guapiara: Rede Vida (20), Tv TEM Itapetininga (26), Tv Cultura (30.1). Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3)

Guaraci: Tv TEM Rio Preto (26), Rede Vida (32)

Guararapes: TV TEM Rio Preto (26), SBT Interior (34)

Guararema: TV RBI (14), Tv Diário (19), Band SP (21), Mega Tv (25), RedeTv SP (29), SBT SP (32), Rede Vida (34), Tv Cultura (50.1), Tv Univesp (50.2), Tv Multicultura (50.3), Record Tv (51)

Guaratinguetá: SBT Vale (21), Band Vale (22), Tv Novo Tempo (25), Boa Vontade Tv (26), Tv Vanguarda Taubaté (28), RedeTv SP (29), Tv Gazeta (33), Tv Record Litoral (42), Tv Cultura (50.1), Tv Univesp (50.2), Tv Multicultura (50.3)

Guareí: Band Paulista (18), Tv TEM Itapetininga (25), Rede Vida (28), Tv Record Paulista (47)

Guariba: Tv Clube (18), Rede Vida (21), EPTV Ribeirão Preto (26), Tv Canção Nova (27), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3), RecordNews (35), SBT Ribeirão (39), RedeTv SP (40)

Guarujá: Tv Tribuna (19), TVB Santos (25), VTV (29), Tv Record Litoral (33), Tv Aparecida (46), RedeTv (47)

Guzolândia: Tv TEM Rio Preto (26)

Holambra: Rede Vida (32)

Iacanga: Band Paulista (17), Tv TEM Bauru (26), Tv Record Paulista (27), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3)

Iacri: Tv TEM Bauru (26), Tv Record Paulista (28), RedeTv! (49)

Ibitinga: Rede Vida (22), Tv TEM Bauru (26), Tv Record Paulista (28), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3), RecordNews (35), SBT Interior (39), Tv Novo Tempo (42), TV RBI (44), Band SP Interior (45), Tv Novo Tempo (45)

Ibiúna: Tv Globo SP (19), Record Tv SP (20), Band SP (23), Tv Cultura (24.1), Tv Univesp (24.2), Tv Multicultura (24.3), Oeste Tv (27), Tv Sorocaba (35), Rede Vida (39), Tv Novo Tempo (46), RedeTv SP (48)

Icém: Tv TEM Rio Preto (25), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3), Rede Vida (32)

Iepê: Rede Vida (16), Tv Fronteira (31), SBT Interior (33), Tv Cultura (39.1), Tv Univesp (39.2), Tv Multicultura (39.3)

Igaraçu do Tietê: SBT Central (38)

Igarapava: Tv Clube (19), Rede Vida (21), Tv Record Interior (28), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3), SBT Ribeirão (39), EPTV Ribeirão (42), Mix Tv (44)

Iguape: Rede Vida (15), Tv Tribuna (19), Tv Cultura (21.1), Tv Univesp (21.2), Tv Multicultura (21.3), Band SP (25), TV RBI (39), RedeTv (47), Tv Record Litoral (53)

Ilhabela: VTV (29)

Ilha Solteira: Tv TEM Rio Preto (26), Rede Vida (31), SBT Interior (33), Tv Cultura (38.1), Tv Univesp (38.2), Tv Multicultura (38.3), Band Paulista (41), Tv Record Rio Preto (43), RedeTv! (48)

Indaiatuba: Band Campinas (16), Tv Aparecida (22), TVB Campinas (28), EPTV Campinas (42)

Ipaussu: Rede Vida (16)

Iperó: Tv Record Paulista (24), Rede Vida (32), Tv Cultura (45.1), Tv Univesp (45.2), Tv Multicultura (45.3)

Iporanga: Rede Vida (15), Tv Cultura (21.1), Tv Univesp (21.2), Tv Multicultura (21.3), Band Sat (25)

Ipuí: EPTV Ribeirão (42)

Iracemápolis: Tv Canção Nova (27)

Itaberá: Rede Vida (20), Band Paulista (22), Tv TEM Itapetininga (26), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (08.2), Tv Multicultura (30.3)

Itaí: Band SP Interior (17), Tv TEM Itapetininga (26)

Itajobi: Band Paulista (21), Tv TEM Rio Preto (26), Tv Canção Nova (27), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3), Tv Record Rio Preto (39)

Itaju: Tv TEM Bauru (26)

Itanhaém: Rede Vida (15), Tv Tribuna (17), TV RBI (39),Tv Cultura (43.1), Tv Univesp (43.2), Tv Multicultura (43.3), VTV (46), RedeTv SP (47.1), TVB Santos (49), Tv Record Litoral (53)

Itapetininga: Tv Novo Tempo (12), Band Paulista (17), RBTV (18), Tv Canção Nova (22), TV Record Paulista (23), TV TEM Itapetininga (26), Rede Vida (28), TV Sorocaba (36), Tv Cultura (42.1), Tv Univesp (42.2), Tv Multicultura (42.3), RedeTv SP (48), TV RBI (50)

Itapeva: Tv Sorocaba (15), Band Paulista (18), Rede Vida (20), Tv TEM Itapetininga (26), SBT Vale (27), Tv Record Paulista (28), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3), Tv CNT Americana (42), Tv Canção Nova (54)

Itapevi: Tv Globo SP (18), SBT SP (28)

Itapira: Band SP (15), Tv Cultura (38.1), Tv Univesp (38.2), Tv Multicultura (38.3), EPTV Campinas (42), Rede Família (44)

Itápolis: Tv Ideal (19), Rede Vida (22), Tv TEM Bauru (26), Tv Record Interior (28), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3), RecordNews (35), SBT Central (39)

Itaporanga: Rede Vida (20), SBT SP (24), Tv TEM Itapetininga (26), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3)

Itapuã: Band Paulista (18), SBT Central (22), Tv TEM Bauru (26), Tv Record Paulista (28)

Itapura: Rede Vida (31)

Itararé: Band Paulista (17), Rede Vida (20), SBT Vale (24), Tv Record Paulista (28), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3), TV RBI (45)

Itariri: Rede Vida (15), Band Paulista (17), Tv Cultura (21.1), Tv Univesp (21.2), Tv Multicultura (21.3)

Itatiba: Band Campinas (16), Tv TEM Sorocaba (19), Tv Século 21 (23), Tv Cultura (24.1), Tv Univesp (24.2), Tv Multicultura (24.3), VTV (30), TVB Campinas (45), RedeTv! SP (49)

Itatinga: Band Paulista (17), Rede Vida (20), SBT Central (24), Tv Tem Bauru (25), Tv Record Paulista (28), Tv Cultura (44.1), Tv Univesp (44.2), Tv Multicultura (44.3), RedeTv SP (48)

Itirapina: Tv Clube (18), Tv Record Interior (28), RecordNews (35), EPTV Central (42), Rede Vida (53)

Itu: Band Campinas (16), Tv TEM Sorocaba (25), Tv RBI (26), Rede Vida (32), Tv Sorocaba (35), RIT (40), Tv Record Paulista (50), Tv Canção Nova (58), Tv Câmara Federal (61)

Itupeva: Tv TEM Sorocaba (26),

Ituverava: Tv Clube (18), Rede Vida (21), Tv Record Interior (28), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3), SBT Ribeirão (39), EPTV Ribeirão (42)

Jaboticabal: Rede Vida (12), Tv Clube (16), Rede Vida (22), EPTV Ribeirão (26), Tv Record Interior (28), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3), RecordNews (35), SBT Ribeirão (39), RedeTv SP (40)

Jacareí: Tv Câmara Federal (61.4)

Jaci: Tv TEM Rio Preto (26)

Jacupiranga: Tv Cultura (21.1), Tv Univesp (21.2), Tv Multicultura (21.3)

Jales: Mega Tv (20), Band Paulista (24), TV TEM Rio Preto (26), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3), Rede Vida (32), SBT Interior (33), Tv Record Rio Preto (42), RedeTv SP (47), Tv Canção Nova (58)

Jambeiro: Tv Vanguarda São José dos Campos (17)

Jandira: Tv NGT (16)

Jarinu: Tv TEM Sorocaba (19)

Jaú: Rede Vida (20), Tv TEM Bauru (26), Tv Record Paulista (27), Rede Século 21 (29), Tv Ideal (38), RIT (40), Tv Cultura (44), RedeTv SP (48), Tv Gazeta (53), Tv Câmara Federal (61.1), Tv Senado (61.2), Tv Alesp (61.3)

Joanópolis: Tv Vanguarda São José dos Campos (17)

José Bonifácio: Band Paulista (24), TV TEM Rio Preto (26), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3), Rede Vida (32), SBT Interior (34), Tv Record Rio Preto (42), RedeTv SP (47)

Jundiaí: Mega Tv (15), Band Campinas (16), Tv TEM Sorocaba (25), Tv CNT (26), Tv Canção Nova (27), Tv Novo Tempo (33), Tv Sorocaba (35), Rede Vida (39), RecordNews (42), Tv Família (44), TvB Campinas (46), Tv Câmara Federal (60.1), Tv Alesp (60.2), Tv Senado (60.3)

Junqueirópolis: Tv Cultura (39.1), Tv Univesp (39.2), Tv Multicultura (39.3)

Juquiá: Rede Vida (15), Tv Tribuna (19), Tv Cultura (21.1), Tv Univesp (21.2), Tv Multicultura (21.3), Tv Record Litoral (33), Mega Tv (39)

Juquitiba: Tv Cultura (21.1), Tv Univesp (21.2), Tv Multicultura (21.3)

Lagoinha: Band Vale (23), Tv Vanguarda Taubate (28), Rede Vida (34), Tv Cultura (50.1), Tv Univesp (50.2), Tv Multicultura (50.3)

Laranjal Paulista: Tv TEM Itapetininga (25), Rede Vida (32), Tv Sorocaba (35), Tv Cultura (42.1), Tv Univesp (42.2), Tv Multicultura (42.3)

Lavrinhas: Tv Vanguarda Taubaté (17)

Leme: Tv Record Interior (14), Band Campinas (16), Tv Claret (30), SBT Ribeirão (39), EPTV Central (40), Rede Total (41), Mega Tv (45), Tv Aparecida (46), Rede Vida (50)

Lençóis Paulista: Band SP (17), Rede Vida (20), SBT Central (23), TV TEM Bauru (26), Tv Record Interior (27), RBTV (33), RecordNews (35),

Limeira: Band Campinas (16), Rede Total (19), Tv Cultura (26), VTV (30), Rede Vida (32), Tv Opinião (36), RIT (40), Tv Gênesis (41), EPTV Campinas (42), TVB Campinas (46), RedeTv (49), Tv Câmara Federal (62)

Lindoia: VTV (30), Tv Cultura (38.1), Tv Univesp (38.2), Tv Multicultura (38.3), EPTV Campinas (26), TVB Campinas (46)

Lins: Rede Vida (16), Band Paulista (18), SBT Central (23), Tv TEM Bauru (26), Tv Record Paulista (28), Tv Cultura (44.1), Tv Univesp (44.2), Tv Multicultura (44.3), TV RBI (46), RedeTv SP (48)

Lucianópolis: Band Paulista (18), Tv TEM Bauru (26)

Lupércio: Rede Vida (16)

Lutércia: Rede Vida (20)

Macatuba: Band Paulista (19), TV TEM Bauru (26), Tv Record Paulista (28)

Mairinque: Tv TEM Sorocaba (26)

Mairiporã: Tv Gazeta (17), Tv Globo SP (18), Tv Record SP (20), Band SP (23), Tv Cultura (24.1), Tv Univesp (24.2), Tv Multicultura (24.3), SBT Vale (28), RedeTv! SP (29)

Marabá Paulista: Band SP Interior (20), Rede Vida (26)

Maracaí: Tv TEM Bauru (26), Tv Record Paulista (27), TV CNT Americana (43)

Marília: TV RBI (14), Rede Vida (16), Band Paulista (18), SBT Central (24), Tv TEM Bauru (26), Record Paulista (28), ZTV (29), RecordNews (35), Tv Cultura (44.1), Tv Univesp (44.2), Tv Multicultura (44.3), RedeTv! (48), Tv Gazeta (50), Tv CNT Americana (58), Tv Canção Nova (59), Tv Câmara Federal (61)

Martinópolis: Rede Vida (15)

Matão: Tv Clube (18), Rede Século 21 (22), Tv Record Interior (28), Rede Vida (32), SBT Central (33), Tv Cultura (34.1), Tv Univesp (34.2), Tv Multicultura (34.3), RecordNews (35), RedeTv SP (40.1), EPTV Central (42), TV RBI (44), Ideal Tv (57)

Mauá: Tv Globo SP (18), Record Tv SP (20), Band SP(23), SBT SP (28), RedeTv! (29)

Mendonça: Tv TEM Rio Preto (26), Rede Vida (32), SBT Interior (33), RedeTv SP (47)

Miguelópolis: Rede Vida (21), Tv Record Interior (33)

Mineiros do Tietê: Tv Canção Nova (22)

Miracatu: Rede Vida (15), Tv Tribuna (19), Tv Cultura (21.1), Tv Univesp (21.2), Tv Multicultura (21.3), Tv Novo Tempo (51)

Mirandópolis: TV TEM Rio Preto (26), Rede Vida (32), SBT Interior (34), Tv Cultura (38.1), Tv Univesp (38.2), Tv Multicultura (38.3), Tv Record Rio Preto (43), Tv Gazeta (49)

Mirante do Paranapanema: Rede Vida (16), Tv Fronteira (31), RedeTv SP (49)

Mococa: Tv Clube (16), Rede Século 21 (22), SBT Ribeirão (24), EPTV Central (26), Tv Record Interior (28), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3), Tv Clube (32), RecordNews (35), RedeTv (49), Tv Gazeta (56), Tv Canção Nova (59)

Mogi das Cruzes: Tv Gazeta (17), Record Tv SP (20), Band SP (23), Tv Cultura (24.1), Tv Univesp (24.2), Tv Multicultura (24.3), SBT SP (28), RedeTv SP (29), Tv Eldorado (36), Tv Novo Tempo (51), Tv Câmara Federal (60.2), Tv Senado (60.3), Tv Alesp (60.4)

Mogi-Guaçu: Band Campinas (16), Rede Século 21 (23), VTV (30), Rede Total (31), Rede Vida (32), Tv Canção Nova (34), Tv Cultura (38.1), Tv Univesp (38.2), Tv Multicultura (38.3), EPTV Campinas (42), TVB Campinas (46)

Mogi-Mirim: Rede Total (31), Rede Vida (32)

Mongaguá: Top Tv (14), Tv Tribuna (19), TVB Santos (25), VTV (29), Tv Record Litoral (34), Ideal Tv (42), Tv Cultura (43.1), Tv Univesp (43.2), Tv Multicultura (43.3), Tv Aparecida (44), Santa Cecília Tv (49), Rede Gospel (51)

Monte Alegre do Sul: Band Campinas (15), Tv Gazeta (17), EPTV Campinas (26), Tv Cultura (38.1), Tv Univesp (38.2), Tv Multicultura (38.3), TVB Campinas (46)

Monte Alto: Tv Clube (16), EPTV Ribeirão (26), Tv Record Interior (29), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3), RedeTv SP (40)

Monte Aprazível: Mega Tv (20), TV TEM Rio Preto (26), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3), Rede Vida (32), Tv Record Rio Preto (42)

Monteiro Lobato: Boa Vontade Tv (26), Tv Vanguarda São José dos Campos (47), Tv Cultura (50.1), Tv Univesp (50.2), Tv Multicultura (50.3)

Morro Agudo: Tv Clube (18), SBT Ribeirão (39), Mega Tv (44)

Morungaba: Tv Cultura (38.1), Tv Univesp (38.2), Tv Multicultura (38.3)

Natividade da Serra: Tv Vanguarda Taubaté (28)

Nhandeara: Mega Tv (20), Tv TEM Rio Preto (26), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3), Rede Vida (32), Tv Record Rio Preto (42)

Nipoã: Tv TEM Rio Preto (26)

Nova Europa: EPTV Central (25), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3), Mega Tv (44), Rede Vida (51)

Nova Granada: Tv TEM Rio Preto (26)

Novo Horizonte: Band Paulista (24), TV TEM Rio Preto (26), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3), SBT Central (34), Tv Record Rio Preto (42), RecordNews (44), RedeTv! (47), Rede Vida (51), Tv Canção Nova (58)

Nova Luzitânia: Tv Novo Tempo (16)

Óleo: Tv TEM Itapetininga (25)

Olímpia: TV RBI (20), Band Paulista (24), TV TEM Rio Preto (26), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3), Rede Vida (32), SBT Interior (33), Tv Record Rio Preto (42), RecordNews (44)

Orindiúva: Tv TEM Rio Preto (26), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3), Tv Record Rio Preto (42), SBT Interior (51)

Orlândia: Tv Clube (18), SBT Ribeirão (24), Tv Canção Nova (27), Tv Record Interior (28), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3), RecordNews (35), RedeTv SP (40), EPTV Ribeirão (42), Tv Gazeta (56)

Osasco: Tv Novo Tempo (46)

Osvaldo Cruz: Rede Vida (15), Tv Fronteira (30), SBT Interior (33), Tv Cultura (38.1) Tv Univesp (38.2), Tv Multicultura (38.3), Band Paulista (40), Tv Record Rio Preto (43)

Ourinhos: Rede Vida (16), Band Paulista (18), SBT Central (24), Tv TEM Bauru (26), Tv Record Paulista (28), RBTV (33), ZTV (41), Tv Gazeta (42), Tv Cultura (44.1), Tv Univesp (44.2), Tv Multicultura (44.3), Mega Tv (45), RedeTv SP (48), RIT (57), Tv Câmara Federal (61)

Ouroeste: Rede Vida (32)

Pacaembu: Tv Novo Tempo (23)

Palestina: Tv TEM Rio Preto (26), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3), Rede Vida (32)

Palmares Paulista: Tv TEM Rio Preto (26)

Palmital: Rede Vida (20)

Panorama: Band Paulista (23), Rede Vida (25), Tv Fronteira (30)

Paraguaçu Paulista: Band Paulista (18), Rede Vida (20), SBT Central (24), TV TEM Bauru (26), Tv Record Paulista (28), Rede Século 21 (43)

Paraibuna: Tv Vanguarda São José dos Campos (16), SBT Vale (21), Band Vale (25), Tv Record Litoral (42), Tv Cultura (50.1), Tv Univesp (50.2), Tv Multicultura (50.3)

Paraíso: Tv TEM Rio Preto (26)

Paranapanema: Tv TEM Itapetininga (26), Tv Cultura (44.1), Tv Univesp (44.2), Tv Multicultura (44.3), RedeTv SP (49)

Parapuã: SBT Interior (34), Tv Cultura (38.1) Tv Univesp (38.2), Tv Multicultura (38.3), Band Paulista (41)

Pardinho: Band Paulista (17), Tv TEM Bauru (26)

Pariquera-Açu: Rede Vida (15), Tv Tribuna (19), Tv Cultura (21.1), Tv Univesp (21.2), Tv Multicultura (21.3), Band Paulista (25), Tv Aparecida (49)

Patrocínio Paulista: SBT Ribeirão (24), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3), RedeTv SP (40), EPTV Ribeirão (42), RecordTv Interior (51), Tv Canção Nova (59)

Paulicéia: Tv Fronteira (31)

Paulo de Faria: Band Paulista (25), Tv TEM Rio Preto (26), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3), Rede Vida (32), SBT Interior (35), RecordTv Rio Preto (42)

Pederneiras: Band Paulista (17), Rede Vida (20), Tv Canção Nova (22), SBT Central (23), Tv TEM Bauru (26), RecordTv Paulista (27), Tv Cultura (44.1), Tv Univesp (44.2), Tv Multicultura (44.3), RedeTv SP (49)

Pedregulho: Rede Vida (21), RecordTv Interior (39)

Pedreira: TVB Campinas (28), VTV (30), EPTV Campinas (42)

Pedro de Toledo: Rede Vida (15), Tv Tribuna (19), Tv Cultura (21.1), Tv Univesp (21.2), Tv Multicultura (21.3), Band Paulista (24), RecordTv Litoral (33), SBT Vale (51)

Penápolis: Mega Tv (20), Band SP Interior (24), Tv TEM Rio Preto (26), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3), Rede Vida (32), SBT Interior (34), RecordTv Rio Preto (42), RedeTV! (48), Tv Canção Nova (59), Tv Câmara Federal (61)

Pereira Barreto: Tv TEM Rio Preto (26), SBT Interior (33), Tv Cultura (38.1), Tv Univesp (38.2), Tv Multicultura (38.3), Tv Gazeta (47), RedeTv SP (48)

Pereiras: Tv TEM Itapetininga (25), Tv Sorocaba (35), Tv Cultura (42.1), Tv Univesp (42.2), Tv Multicultura (42.3)

Peruíbe: Rede Vida (15), TV Tribuna (17), VTV (23), Tv Gazeta (31), Mega Tv (39), Tv Cultura (43.1), Tv Univesp (43.2), Tv Multicultura (43.3) Tv Aparecida (44), TVB Santos (49), RecordTv Litoral (53), RecordNews (59)

Piacatu; Tv TEM Rio Preto (26)

Piedade: Rede Século 21 (19), TV TEM Sorocaba (26), Tv Canção Nova (27), Tv Novo Tempo (33), Tv Sorocaba (35), RecordTv Paulista (46), RedeTv! SP (49.1), Band SP (52)

Pilar do Sul: Band Paulista (17), RecordTv Paulista (21), Tv Canção Nova (22), Tv TEM Itapetininga (25), Rede Vida (29), Tv Sorocaba (35), Tv Cultura (42.1), Tv Univesp (42.2), Tv Multicultura (42.3)

Pindamonhangaba: Top Tv (14), Boa Vontade Tv (26), Tv Vanguarda (28), SBT Vale (45), RecordTv Litoral (46), RIT (48)

Pindorama: Band Paulista (21), Tv TEM Rio Preto (26), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3), RecordTv Rio Preto (43)

Pinhalzinho: Band Campinas (16), EPTV Campinas (26), VTV (30), TVB Campinas (46)

Piquete: Tv Vanguarda Taubaté (17), Band Vale (27), SBT Vale (35), Tv Aparecida (41), RecordTv Litoral (42), RedeTv! (49)

Piracaia: RedeTv SP (17), TVB Campinas (20), Band Campinas (21), Tv Cultura (24.1), Tv Univesp (524.2), Tv Multicultura (24.3), SBT Vale (32), Tv Vanguarda São José dos Campos (47)

Piracicaba: Tv Claret (11), Band Campinas (16), RBI TV (20), Ideal Tv (22), Tv Jornal (23), RecordNews (28), VTV (30), Tv Canção Nova (27), Rede Vida (32), Tv Cultura (36.1), Tv Univesp (36.2), Tv Multicultura (36.3), EPTV Campinas (42), Rede Família (44), TVB Campinas (46), RedeTv SP (49), Tv Gazeta (57), Tv Câmara Federal (60.1), Tv Alesp (60.2), Tv Senado (60.3)

Piraju: Band Paulista (18), Rede Vida (20), Tv TEM Bauru (26), RecordTv Paulista (28), Rede Século 21 (35), Tv Cultura (44.1), Tv Univesp (44.2), Tv Multicultura (44.3), RedeTv SP (48)

Pirajuí: Band Paulista (17), Rede Vida (21), SBT Central (24), Tv TEM Bauru (26), RecordTv Paulista (27), Rede Século 21 (35), RedeTv (48), Tv Cultura (57.1), Tv Univesp (57.2), Tv Multicultura (57.3)

Piranji: Tv TEM Rio Preto (26)

Pirapora do Bom Jesus: RecordTv SP (20)

Pirassununga: RecordTv Interior (28), RecordNews (35), RedeTv SP (49), Rede Vida (50)

Piratininga: Band Paulista (17)

Pitangueiras: Rede Vida (21)

Planalto: Rede Vida (32)

Poá: Tv Diário (52)

Poloni: Tv TEM Rio Preto (26), RecordTv Rio Preto (42)

Pompéia: Rede Vida (32), RedeTv! (48)

Pongaí: Band Paulista (18), Tv TEM Bauru (25), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2). Tv Multicultura (30.3)

Pontes Gestal: Tv TEM Rio Preto (26), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2). Tv Multicultura (30.3)

Porangaba: Tv TEM Itapetininga (25), TRecordTv Paulista (27), Tv Cultura (42.1), Tv Univesp (42.2), Tv Multicultura (42.3)

Porto Feliz: Band Paulista (23), Tv TEM Sorocaba (26), RecordTv Paulista (28), Tv Sorocaba (35), Tv Novo Tempo (39), Tv Cultura (42.1), Tv Univesp (42.2), Tv Multicultura (42.3), Tv CNT Americana (44), RedeTv SP (49)

Praia Grande: Tv Tribuna (19), Tv Cultura (21.1), Tv Univesp (21.2), Tv Multicultura (21.3), TVB Santos (25), VTV (29), RecordTv Litoral (33), RecordNews (35), Tv Aparecida (44), Tv Câmara Federal (61)

Pratânia: Tv TEM Bauru (26)

Presidente Alves: Rede Vida (21)

Presidente Bernardes: Rede Vida (26), Tv Gazeta (46), Tv Novo Tempo (53)

Presidente Epitácio: Rede Vida (15), Tv Fronteira (30), SBT Interior (33), Tv Cultura (38.1), Tv Univesp (38.2), Tv Multicultura (38.3), RecordTv Rio Preto (44), RedeTv SP (49)

Presidente Prudente: Tv Cultura (22), ZTV (24), Rede Vida (26), Rede Opinião (27), SBT Interior (33), RIT (35), Tv Cultura (39.1), Tv Univesp (39.2), Tv Multicultura (39.3), RecordTv Rio Preto (43), Tv Gazeta (45), Mega Tv (47), RedeTv SP (49), Tv Ideal (57). Tv Câmara Federal (61)

Presidente Venceslau: Rede Vida (16), Tv Fronteira (30), SBT Interior (34), Tv Cultura (39.1), Tv Univesp (39.2), Tv Multicultura (39.3), Band SP Interior (41), RecordTv Rio Preto (43), TV RBI (47), RedeTv (49) Tv Canção Nova (54)

Quadra: Tv Tem Itapetininga (25)

Quatá: Tv TEM Bauru (36), Tv Cultura (38.1), Tv Univesp (38.2), Tv Multicultura (38.3)

Queiroz: Rede Vida (32)

Queluz: Record Tv Litoral (19), Tv Canção Nova (27), Tv Vanguarda Taubaté (28), Tv Cultura (50.1), Tv Univesp (50.2), Tv Multicultura (50.3)

Rancharia: Rede Vida (26), Rede Século 21 (29), SBT Interior (34), Tv Cultura (39.1), Tv Univesp (39.2), Tv Multicultura (39.3), Band Paulista (41), RecordTv Rio Preto (44), TV RBI (47), RedeTv SP (49)

Redenção da Serra: Tv Vanguarda Taubaté (17), Rede Vida (26)

Reginópolis: Rede Vida (21), Tv Canção Nova (22), TV TEM Bauru (26), RecordTv Pauista (28), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3)

Registro: Rede Vida (15), Tv Tribuna (19), Tv Cultura (21.1), Tv Univesp (21.2), Tv Multicultura (21.3), Band Paulista (24), Tv Tres Fronteiras (41), RBTV (50), RecordTv Litoral (51)

Ribeira: Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3)

Ribeirão Bonito: EPTV Central (26), SBT Central (29), Tv Cultura (34.1), Tv Univesp (34.2), Tv Multicultura (34.3), RedeTv! SP (40)

Ribeirão Branco: Tv TEM Itapetininga (26), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3)

Ribeirão Preto: Rede 21 (18), Rede Vida (21), ZTV (23), Tv Canção Nova (27), RecordTv Interior (28), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3), RecordNews (35), IURD TV (36), Tv Aparecida (38), RedeTv! SP (40), RIT (43), Tv CNT Americana (47), Ideal Tv (54), Tv Gazeta (56), Tv Câmara Federal (61)

Rifaina: Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3)

Rincão: Tv Clube (18), EPTV Central (25)

Rinópolis: Rede Vida (16), RedeTv SP (20), Tv Fronteira (31), SBT Interior (33), Band SP Interior (40)

Rio Claro: Band Campinas (16), Rede Opinião Araras (22), Tv Canção Nova (27), Rede Vida (32), Tv Cultura (38.1), Tv Univesp (38.2), Tv Multicultura (38.3), SBT Ribeirão (39), Rede Família (40), EPTV Central (42), TVB (46), RedeTv SP (48)

Riolândia: Tv TEM Rio Preto (26), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3), SBT Interior (39)

Riversul: Tv TEM Itapetininga (26), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3)

Rosana: Tv Cultura (39.1), Tv Univesp (39.2), Tv Multicultura (39.3)

Rubiacéa: TV TEM Rio Preto (26)

Sabino: Rede Vida (15)

Salesópolis: Tv Diário (19), RecordTv SP (20)

Salto: Band Campinas (16), RBI TV (20), RecordTv Paulista (24), Tv TEM Sorocaba (26), Rede Vida (32), Tv Sorocaba (35), Tv Cultura (42.1), Tv Univesp (42.2), Tv Multicultura (42.3), RIT (46), RedeTv (48)

Salesópolis: Tv Diário (19)

Salto de Pirapora: Tv TEM Sorocaba (26), Tv Sorocaba (35), RecordTv Paulista (45)

Sandovalina: Rede Vida (16), Tv Cultura (38.1), Tv Univesp (38.2), Tv Multicultura (38.3), Tv Record Rio Preto (42)

Santa Adélia: Tv TEM Rio Preto (26), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3)

Santa Albertina: Rede Vida (32)

Santa Bárbara d'Oeste: Tv TodoDia (14), Band Campinas (16), TVB Campinas (32), Rede Vida (32), Tv Cultura (38.1), Tv Univesp (38.2), Tv Multicultura (38.3), EPTV Campinas (42), RedeTv SP (48)

Santa Branca: Tv Vanguarda São José dos Campos (17)

Santa Cruz das Palmeiras: RecordTv Interior (14), Tv Clube (18), SBT Ribeirão (24), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3), EPTV Central (42), Rede Vida (50)

Santa Cruz do Rio Pardo: Rede Vida (16), Band Paulista (18), Tv TEM Bauru (26), RecordTv Paulista (28), SBT Central (38), Tv Cultura (44.1), Tv Univesp (44.2), Tv Multicultura (44.3), RedeTv SP (48)

Santa Fé do Sul: Tv Século 21 (23), Band Paulista (24), Tv TEM Rio Preto (26), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3), Rede Vida (32), SBT Interior (34), RecordTv Rio Preto (42), RedeTv SP (47), Tv Século 21 (53), Tv Canção Nova (58)

Santa Isabel: Tv Diário (19), Record Tv SP (20), Tv Gazeta (21), RedeTv SP (26), SBT SP (28), Band SP (30)

Santa Maria da Serra: Tv Cultura (36.1), Tv Univesp (36.2), Tv Multicultura (36.3)

Santa Rita do Passa Quatro: Tv Opinião (11), Tv Clube (18), SBT Ribeirão (24), RecordTv Interior (28), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3), RedeTv (40), EPTV Central (42), TV CNT Americana (47), Tv Gazeta (56)

Santo Anastácio: Rede Vida (16)

Santo André: RIT (40)

Santos: Rede Vida (15), Tv Cultura (21.1), Tv Univesp (21.2), Tv Multicultura (21.3), Rede 21 (25), Tv Gazeta (31), Tv Eldorado (38), Ideal TV (42), RedeTv SP (47), Tv Câmara Federal (61)

São Bento do Sapucaí: SBT Vale (32), Rede Vida (34), Band Vale (41), RecordTv Litoral (43), Tv Vanguarda São José dos Campos (47), Tv Cultura (50.1), Tv Univesp (50.2), Tv Multicultura (50.3)

São Bernardo do Campo: Tv NGT (16)

São Carlos: Tv Clube (16), SBT Central (23), RecordTv Interior (28), Tv CNT Americana (31), Tv Família (33), Tv Cultura (34.1), Tv Univesp (34.2), Tv Multicultura (34.3), RecordNews (35), ZTV (41), RedeTv SP (43), TV RBI (44), Rede Vida (50), Rede 21 (54), Tv Gazeta (56), Tv Câmara Federal (60.1)

São João da Boa Vista: Band Campinas (16), TV RBI (20), EPTV Central (26), SBT Ribeirão (30), Tv Canção Nova (34), Tv Cultura (38.1), Tv Univesp (38.2), Tv Multicultura (38.3), RecordTv Interior (46), RedeTv SP (48)

São Joaquim da Barra: Tv Clube (18), Rede Vida (21), EPTV Ribeirão (26), RecordTv Interior (28), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3), SBT Ribeirão (39), RedeTv SP (40)

São José do Barreiro: Tv Vanguarda Taubaté (17), Tv Canção Nova (27), Tv Cultura (50.1), Tv Univesp (50.2), Tv Multicultura (50.3)

São José dos Campos: Band Vale (21), Tv Cultura (24.1), Tv Univesp (24.2), Tv Multicultura (24.3), Tv Canção Nova (27), RedeTv SP (29), Tv Novo Tempo (30), Tv Gazeta (33), Rede Vida (34), Tv Eldorado (36), Tv Câmara Federal (39.1), Tv Assembleia SP (39.2), Tv Sul Bahia (40), RecordTv Litoral (43), SBT Vale (44), Tv Aparecida (45), Tv Cultura (50.1), Tv Univesp (50.2), Tv Multicultura (50.3)

São José do Rio Pardo: Tv Clube (18), SBT Ribeirão (24), EPTV Central (26), RecordTv Interior (28), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3), Tv RBI (45), Rede Opinião (46), Rede Vida (50), Rede 21 (54), Tv Canção Nova (59)

São José do Rio Preto: Ideal Tv (22), Band Paulista (24), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3), SBT Interior (34), Tv Aparecida (36), TVCI (39), RIT (40), RecordNews (44), RedeTv SP (47), ZTV (48), Tv Gazeta (56), Tv Câmara Federal (61.1), Tv ALESP (61.2)

São Luís do Paraitinga: Band Vale (23), Tv Vanguarda Taubaté (28), RecordTv Litoral (33), Tv Cultura (50.1), Tv Univesp (50.2), Tv Multicultura (50.3)

São Manuel: Band Paulista (17), Rede Vida (21), Tv Canção Nova (22), SBT Central (23), Tv TEM Bauru (26), RecordTv Paulista (27), Tv Ideal (38), Tv Cultura (54.1), Tv Univesp (54.2), Tv Multicultura (54.3)

São Miguel Arcanjo: Tv Canção Nova (22), RecordTv Paulista (24), SBT SP (32), Tv Cultura (40.1), Tv Univesp (40.2), Tv Multicultura (40.3), RedeTv! (43), Band SP (52)

São Paulo: RBI TV (8), Tv Gazeta (Pico do Jaraguá/17), Tv Globo SP (Pico do Jaraguá/18), RecordTv (Pico do Jaraguá/20), Record Tv (Guarapiranga/20), Record Tv (Parelheiros/20), RecordTv (Itaquera/20), Band SP (Pico do Jaraguá/23), Tv Cultura (pico do Jaraguá/24.1), Tv Univesp (pico do Jaraguá canal 24.2), Tv Multicultura (pico do Jaraguá canal 24.3), Tv Cultura (Itaquera/24.1), Tv Univesp (Itaquera canal 24.2), Tv Multicultura (Itaquera canal 24.30, SBT SP (Itaquera/28), SBT SP (Pico do Jaraguá/28), Rede Vida (34), Tv Eldorado (36), NBR (38.2), Tv Escola (38.3), Canal Saúde (38.4), Tv Câmara Federal (39.1), Tv Senado (39.3), Tv Eldorado (36), Tv Aparecida (41), Tv Justiça (42.1), Tv Ponto Jus (42.2) RecordNews (43), Tv Canção Nova (50), Tv RBN (51)

São Pedro: Band Campinas (16), Mega Tv (20), Tv Canção Nova (27), TVB Campinas (28), VTV (30), Rede Vida (32), Rede 21 (34), Tv Cultura (36.1), Tv Univesp (36.2), Tv Multicultura (36.3), EPTV Campinas (42), Rede Total (45), RecordNews (46)

São Roque: Tv Gazeta (20), Band SP (23), RecordTv Paulista (24), Tv TEM Itapetininga (26), Rede Vida (32), TV Sorocaba (35), Tv Cultura (42.1), Tv Univesp (42.2), Tv Multicultura (42.3), RedeTv SP (48), Band SP (52)

São Sebastião: Rede Vida (15), Tv Vanguarda Taubaté (17), Tv Canção Nova (27), Tv Vanguarda Taubaté (Boiçucanga, canal 28), Tv Vanguarda Taubaté (praia de Baraqueçaba, canal 28), Tv Vanguarda Taubaté (Maresias, canal 28), VTV (29), RecordNews (35), VTV (Boiçucanga, canal 45), VTV (Maresias, canal 45), Tv Aparecida (46), RedeTv SP (47)

São Sebastião da Grama: Band Campinas (16), EPTV Central (26), SBT Ribeirão (23), RecordTv Interior (29)

São Simão: EPTV Ribeirão (26)

São Vicente: Tv Tribuna (19)

Sarapuí: Tv TEM Itapetininga (26)

Sarutaiá: Band SP Interior (18), Tv TEM Itapetininga (26)

Serra Negra: Band Campinas (15), VTV (30), Rede Vida (32), Tv Cultura (38.1), Tv Univesp (38.2), Tv Multicultura (38.3), EPTV Campinas (42) TVB Campinas (45), RedeTv! SP (48), Tv Gazeta (56)

Serrana: Rede Gospel (49)

Sertãozinho: Tv Clube (16), TVCI (19), Rede Vida (21), SBT Interior (24), RecordTv Interior (28), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3), EPTV Ribeirão (42), Mega Tv (44), Tv Câmara Federal (46), RBI Tv (49)

Sete Barras: Tv Cultura (21.1), Tv Univesp (21.2), Tv Multicultura (21.3)

Silveiras: Tv Vanguarda Taubaté (17), Tv Cultura (50.1), Tv Univesp (50.2), Tv Multicultura (50.3)

Socorro: Band Campinas (16), Mega Tv (20), Tv8 (21), EPTV Campinas (26), Rede Vida (32), Tv Cultura (38.1), Tv Univesp (38.2), Tv Multicultura (38.3), TVB Campinas (46)

Sorocaba: Tv Aparecida (17), Rede 21 (19), ZTV (21), RecordTv Paulista (24), Tv Canção Nova (27), Tv Novo Tempo (33), Tv Cultura (42.1), Tv Univesp (42.2), Tv Multicultura (42.3), TVB Campinas (46), RedeTv SP (48), Rede Família (50), Band SP (52), Tv Gazeta (56), Tv Câmara Federal (61)

Suzano: Tv Diário (19)

Tabapuã: Tv TEM Rio Preto (26), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3)

Tabatinga: Tv TEM Bauru (26), RecordTv Interior (27)

Taciba: Rede Vida (16), Band Paulista (21), Tv Fronteira (30)

Taguaí: Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3)

Tanabi: Mega Tv (20), Tv TEM Rio Preto (26), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3), SBT Interior (34), RecordTv Rio Preto (42)

Tapiraí: RecordTv Paulista (24), Tv TEM Itapetininga (26), Rede Vida (32), Tv Cultura (42.1), Tv Univesp (41.2), Tv Multicultura (42.3)

Tapiratiba: Band Campinas (16), EPTV Central (26), RecordTv Interior (29),

Taquaritinga: Tv Clube (18), EPTV Ribeirão (26), RecordTv Interior (28), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3), RecordNews (35), SBT Ribeirão (39), RedeTv SP (40)

Taquarituba: Band Paulista (17), TV TEM Itapetininga (26), RecordTv Paulista (28), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3), RedeTv! (48)

Tatuí: Tv Canção Nova (22), Band SP (23), RecordTv Paulista (24), Tv TEM Itapetininga (26), Rede Vida (32), Tv Sorocaba (35), Tv Aparecida (40), CNT Americana (44)

Taubaté: Tv Cultura (24.1), Tv Univesp (24.2), Tv Multicultura (24.3), RBI Tv (26), Tv Canção Nova (27), TopTv (29),Tv Setorial (30), Rede Vida (34), Rede 21 (35), RedeTv SP (38), RIT (40), RecordTv Litoral (43), SBT Vale (46)

Tejupá: Band Paulista (18), Tv TEM Itapetininga (26), RecordTv Paulista (27)

Teodoro Sampaio: Rede Vida (16), Band Paulista (19), Tv Fronteira (31), SBT Interior (33), Tv Cultura (39.1), Tv Univesp (39.2), Tv Multicultura (39.3), RecordTv Rio Preto (43), CNT Americana (48)

Terra Roxa: Tv Clube (18), EPTV Ribeirão (26), RecordTv Interior (28), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3), RecordNews (35), SBT Ribeirão (39), RedeTv! (40), TV RBI (44)

Tietê: Band Campinas (16), Tv Aparecida (18), Tv TEM Itapetininga (26) Rede Vida (32), Tv Sorocaba (35), Tv Novo Tempo (39), CNT Americana (44), RecordTv Paulista (45), Tv Canção Nova (58)

Torrinha: Tv TEM Bauru (26), RecordTv Paulista (28), Tv Cultura (50.1), Tv Univesp (50.2), Tv Multicultura (50.3)

Tremembé: Band Vale (23)

Tupã: Band Paulista (18), Rede Vida (20), SBT Central (24), TV TEM Bauru (26), RecordTv Paulista (28), Tv Cultura (38.1), Tv Univesp (38.2), Tv Multicultura (38.3), TV RBI (46), RedeTv SP (48), Tv Câmara Federal (61)

Tupi Paulista: Rede Vida (25), RecordTv Rio Preto (43), Tv Canção Nova (59)

Ubatuba: Tv Vanguarda Taubaté (17), Tv Vanguarda Taubaté (Lázaro, canal 17), Tv Vanguarda Taubaté (Maranduba, canal 17), RIT (19), Tv Cultura (21.1), Tv Univesp (21.2), Tv Multicultura (21.3), ZTV (24), Band Vale (25), Tv Canção Nova (27), VTV (29), RecordTv Litoral (33), RecordNews (35), Rede Total (36), Tv Aparecida (41), Tv Aparecida (45), Rede Família (49)

Uchôa: Rede Vida (32)

Urupês: Tv TEM Rio Preto (26), Rede Vida (32), SBT Interior (34)

Valinhos: Band Campinas (16), Mega Tv (20), Rede Século 21 (23), VTV (30), Tv Novo Tempo (36), EPTV Campinas (42), TVB Campinas (46), Tv Câmara Federal (61)

Valparaíso: Tv Cultura(30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3), Rede Vida (32), SBT Interior (34), Tv Aparecida (36), RecordTv Rio Preto (42)

Vargem: Tv Vanguarda São José dos Campos (17)

Vargem Grande do Sul: Band Campinas (16), Tv Vanguarda São José dos Campos (17), RecordTv Litoral (25), Tv Canção Nova (28)

Vinhedo: Tv Século 21 (23)

Viradouro: EPTV Ribeirão (42)

Votorantim: Band SP (19), Tv TEM Sorocaba (26), Tv Canção Nova (27), Tv Sorocaba (35), RecordTv Paulista (45), Tv Câmara Federal (61)

Votuporanga: Band Paulista (24), Tv TEM São José do Rio Preto (26), Tv Cultura (30.1), Tv Univesp (30.2), Tv Multicultura (30.3), Rede Vida (32), SBT Interior (34), Tv Record Rio Preto (42), RedeTv SP (47), Tv Canção Nova (49), Tv Gazeta (56)