Rafa! em 2 Out 2017 - 14:26



anos | Mai 2006 | Mensagens: 2229 | São Paulo - SP

Na TV, Alckmin diz que PSDB de São Paulo 'dá exemplo' para o Brasil



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador Geraldo Alckmin dirá na propaganda partidária que vai ao ar em outubro que o "PSDB de São Paulo dá exemplo para o Brasil".







Na peça, o tucano cita obras de seu governo ao dizer que, em sua gestão, "cuidamos do dinheiro público com responsabilidade e, por isso, nossas obras não pararam".



"Enquanto o Brasil ficou no vermelho na sua maior recessão, São Paulo ficou no azul", diz.



Alckmin tenta se viabilizar como candidato do PSDB à Presidência, em disputa com o prefeito de São Paulo, João Doria.



As inserções foram realizadas pelo publicitário Lula Guimarães, que fez a campanha de João Doria à prefeitura em 2016.



Em uma peça voltada ao problema da segurança pública, ele também compara o Estado com o país. "O Brasil sofre com a violência, mas em São Paulo os índices caem a cada ano", afirma.



Há alguns dias, o deputado Daniel Coelho (PSDB-PE), um dos "cabeças preta" do Congresso, foi ao Palácio dos Bandeirantes declarar seu apoio a Alckmin.



Pernambucano, disse que o tema da violência no Nordeste deve ser prioridade na campanha.



A participação de Doria no programa partidário de outubro foi alvo de discussão interna no PSDB paulista. Uma ala queria excluí-lo das inserções, mas optou-se ao final por replicar a mesma divisão de tempo adotada em junho.



Apenas Alckmin aparece no interior e, na capital, divide o tempo com Doria.



