Famílias numerosas protagonizam o Especial TLC de Casa Cheia

Na sexta-feira, 6 de outubro, as grandes famílias do canal TLC protagonizam uma noite de estreias com a exibição de suas novas temporadas: Jill e Jessa: a vida continua abre a programação do Especial TLC de Casa Cheia às 18h50, seguida de Kate + 8 , às 19h40, e Os Busbys + 5 , às 22h10.



Jill e Jessa são duas dos 18 filhos do casal Jim e Michelle Duggar – eles ficaram conhecidos como uma das famílias mais numerosas dos Estados Unidos quando as câmeras passaram a registrar sua rotina doméstica nada convencional, enquanto Jill e Jessa ainda viviam com os pais.



Agora, depois de casadas, as duas estão formando suas próprias famílias e protagonizam Jill e Jessa: a vida continua . Na segunda temporada, a série acompanha as irmãs enquanto elas lidam com os desafios que a vida adulta e a função de mães lhes oferecem.



Em Kate + 8 , ela continua na tarefa de organizar a rotina da família, conciliando as agendas e necessidades das as primogênitas Cara e Mady, e dos sêxtuplos Alexis, Hannah, Leah, Collin, Aaden e Joel. No episódio de estreia da nova safra, Kate organiza a festa de aniversário de 12 anos dos sêxtuplos: uma caça ao tesouro que vai mobilizar a criançada da vizinhança – serão duas equipes procurando pelas pistas que levarão ao local da festa. As primogênitas são as ajudantes para montagem, logística e decoração da comemoração.



Os Busbys + 5 fecha a noite de estreias com o primeiro episódio da sua segunda temporada. Quando Danielle e Adam Busby se tornaram os pais orgulhosos das primeiras gêmeas quíntuplas dos EUA, eles sabiam que teriam muito trabalho pela frente. Educar cinco bebês: Ava, Olivia, Riley, Parker e Hazel, juntamente com a irmã mais velha, a pequena Blayke, com cinco anos, não é tarefa das mais fáceis.