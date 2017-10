Vivo anuncia pacotes de TV com até R$ 100 de desconto e expansão da oferta de IPTV

A Vivo anunciou uma oferta especial nos seus principais pacotes de TV e reforça a sua estratégia de expansão com a chegada do IPTV – TV por fibra ótica – em mais 9 cidades do estado de São Paulo. Com isso, a empresa leva até o cliente a melhor tecnologia e experiência em TV por assinatura e impulsiona a sua participação neste segmento.



Os pacotes com desconto, que podem chegar até 65% de redução , são válidos para todo estado de São Paulo, na combinação com a Vivo Fibra nas velocidades a partir de 100 Mbps . No pacote Ultimate HD , por exemplo, o cliente pagará R$ 49,90, ante os atuais R$ 144,90. Esta opção conta com mais de 60 canais em HD, entre filmes, séries, esportes, infantis, documentários e variedades.



Para os clientes que valorizam os canais premium de filmes, a Vivo oferece o pacote Full HD , com 103 canais, sendo 78 em HD. Além de contar com toda programação do pacote Ultimate, o Full HD vem com toda a rede Telecine e todos os canais HBO. Por esse pacote, durante a promoção, o cliente economizará R$ 100 por mês. O valor caiu de R$ 199,90 para R$ 99,90. Os pacotes têm caráter promocional e a contratação é válida até 31 de outubro, com duração de um ano. Todos os pacotes de TV contam com o Vivo Play , serviço de vídeo sob demanda com mais de 10 mil títulos gratuitos e pagos, incluindo filmes, séries de sucesso e programas de TV para assistir quando e onde quiser, além de acesso aos aplicativos de conteúdo como Telecine Play, HBO Go, Watch ESPN, entre outros.



A Vivo TV também amplia sua atuação em IPTV no mercado de TV por assinatura para 9 novas cidades : Hortolândia, Campo Limpo Paulista, Cosmópolis, Itatiba, Itu, Jandira, Mogi Mirim, Paulínia e Santa Barbara D'Oeste. Agora, além de internet com velocidade de até 300 Mbps e telefonia fixa, a Vivo oferece a maior programação de canais em alta definição do mercado de TV por assinatura – a empresa é líder em canais HD, com mais 95 - combinada a conteúdos sob demanda e em múltiplos dispositivos por meio do Vivo Play.