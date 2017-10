Versão internacional de "Supermax" ganha exibição no Brasil

A série " Supermax ", a primeira produção original da Globo produzida em espanhol para o mercado ibero-americano., finalmente será exibida no mercado brasileiro para assinantes do serviço Globo Play com exclusividade.



A obra tem co-produção com o grupo Mediaset (Espanha), TV Azteca (México), TVP (Argentina), Oficina Burman, e parceria estratégica com a Teledoce (Uruguai). Dirigidos pelo Argentino Daniel Burman, os 10 episódios estarão disponíveis a partir do dia 5 de outubro. A série conta com a participação dos brasileiros Laura Neiva e Felipe Hintze .



Uma prisão de segurança máxima, localizada no meio do deserto, que passou anos fechada após ser palco de um sangrento massacre durante uma rebelião de detentos, é transformada em um imponente cenário para um reality show.



Nela, oito participantes irão competir por um prêmio de 2 milhões de dólares. Do lado de fora, o público acompanha, 24 horas por dia, os desafios físicos e psicológicos que essas pessoas, até então anônimas, precisam enfrentar para chegarem à final. Essa é a trama principal da versão internacional de ‘Supermax’, história de suspense e drama, que mistura reality show e ficção.