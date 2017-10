HBO anuncia estreia de nova temporada de "O Hipnotizador"

A segunda temporada da série original O Hipnotizador estreia no próximo dia 29 de outubro, às 22h, no canal HBO .



Baseada nos quadrinhos dos argentinos Pablo De Santis e Juan Sáenz Valiente, a produção bilíngue, em português e espanhol, conta com talentos da Argentina, Brasil e Uruguai e é repleta de efeitos especiais. Os brasileiros Fernando Alves Pinto e Mayana Neiva estão entre os destaques da trama, que acompanha o enigmático protagonista, Natalio Arenas (o argentino Leonardo Sbaraglia), em busca de uma vida nova.



Composta por oito episódios, com uma hora de duração cada, a segunda temporada apresenta Arenas disposto a realizar seu maior desejo: ir para onde ninguém o conhece e abandonar sua função de hipnotizador. Partindo no primeiro barco, chega a uma ilha chamada Puente Blanco, que parece perfeita. No entanto, ao conhecer os locais e suas atitudes, descobre que as aparências enganam.