Warner estreia nova temporada de The Big Bang Theory e faz pré-estreia de Young Sheldon

Chegou o tão esperado momento de curtir a 11ª temporada de The Big Bang Theory . E para celebrar a estreia do novo ano da produção, o canal Warner preparou uma programação especial para o seu domingo.



O canal terá uma maratona com todos os episódios da décima temporada em sequência para que todos relembrem as confusões do grupo. A partir das 12h do domingo, dia 8 de outubro, terminando com a estreia da décima primeira temporada.



No primeiro episódio, que leva o título de " The Proposal Proposal ", Amy não sabe se deve aceitar ou não o pedido de casamento de Sheldon . Enquanto isso, Bernardette confia à Penny um grande segredo. O episódio vai ao ar às 22h.



E a Warner preparou ainda mais uma surpresa: logo após a estreia, será exibido em primeira mão o episódio piloto da série Young Sheldon . Para matar a curiosidade dos fãs o canal preparou esta pré-estreia – perfeita para deixar o público ansioso para conferir todos os episódios, que chegam em novembro ao canal.