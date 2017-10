Canal Bis estreia nova faixa de programação e passa a exibir filmes

Em outubro, mês em que comemora seu aniversário de oito anos, o canal Bis estreia uma nova faixa na programação. A “ Cinebiografia ” é composta por filmes baseados na vida e obra de grandes nomes da música mundial e será exibida sempre aos domingos, às 21h30.



No primeiro dia do mês, 01 de outubro, o filme “ Cazuza – O Tempo Não Para ” foi ao ar no canal. Já no dia 8, o público poderá assistir a “ De-Lovely - Vida e Amores de Cole Porter ”. Na semana seguinte, dia 15, o canal exibe a biografia de Jimi Hendrix . No dia 22, é a vez de “ Gainsbourg - O Homem que Amava as Mulheres ” e finalizando a programação de cinebiografias inéditas do mês, no dia 29 será exibido “ Piaf - Um Hino ao Amor ”.



No dia seguinte à exibição na TV, as cinebiografias “ Gainsbourg - O Homem que Amava as Mulheres ” e “ Piaf - Um Hino ao Amor ” estarão disponíveis no BIS Play e nas plataformas on demand das operadoras de forma exclusiva, para o público assistir quando quiser.