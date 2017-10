Você está lendo um tópico

Reitor da UFSC afastado por suspeita de corrupção comete suicídio

CRISPIM em 2 Out 2017 - 18:45



anos | Fev 2006 | Mensagens: 7194 | Itajaí - SC



2 de outubro de 2017, 12h30









Luís Carlos Cancellier de Olivo, reitor afastado da Universidade Federal de Santa Catarina, cometeu suicídio nesta segunda-feira (2/10). Ele teria se jogado no vão central do shopping Beiramar, em Florianópolis, capital do estado.



As informações foram divulgadas pela assessoria de imprensa do shopping: “É com pesar que o Beiramar Shopping confirma a ocorrência de uma morte na manhã desta segunda-feira, dia 2 de outubro. Segundo boletim divulgado pela Polícia Militar, confirma-se a identidade da vítima, sendo o reitor da UFSC, Luís Carlos Cancellier”.





Olivo era professor de Direito Público e Administrativo no curso de Administração da pós-graduação da UFSC.

UFSC

O reitor foi acusado de atrapalhar as investigações da corregedoria da UFSC sobre suposto desvio de R$ 80 milhões que seriam usados em cursos de Educação a Distância (EaD) da universidade.



De acordo com as apurações, professores da universidade, empresários e funcionários de instituições e fundações parceiras teriam atuado para desviar bolsas e verbas de custeio por meio de concessão de benefícios a pessoas sem qualquer vínculo com a instituição de ensino.



Por conta das suspeitas, Luís Carlos Cancellier de Olivo e outras seis pessoas foram presas em Florianópolis no dia 14 de setembro. No dia da prisão dessas sete pessoas foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão, sete mandados de prisão temporária e cinco mandados de condução coercitiva.



Os mandados foram cumpridos em Florianópolis, Itapema (SC) e Brasília. As ordens foram expedidos pela 1ª Vara da Justiça Federal de Florianópolis. Além disso, sete pessoas foram afastadas das funções públicas que exercem.



Em Brasília, as buscas ocorreram na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) — fundação ligada ao Ministério da Educação destinada a apoiar programas de pós-graduação e a formação de professores de educação básica. A Justiça Federal determinou que a unidade central da Capes "forneça imediatamente à PF acesso integral aos dados dos repasse para os programas de EaD da UFSC".



Cancellier nasceu em Tubarão (SC), em 13 de maio de 1958. Ele atuou na UFSC como professor de Direito Público e Administrativo no curso de Administração da pós-graduação da UFSC. Ele também chefiou o Curso de Direito da instituição de ensino. Formou-se em Direito na UFSC em 1998 e tornou-se mestre e doutor em Direito em 2001 e 2003, respectivamente, também pela universidade catarinense.



Em nota, a seccional catarinense da OAB informou que decretou luto oficial de três dias e criticou a maneira como a investigação envolvendo Olivo foi noticiada.



mauro_directv em 2 Out 2017 - 18:56



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2584 | Foz do Iguaçu - PR

Que diferença dos políticos.

















