Você está lendo um tópico

Televisão

Adriane Galisteu pode fazer novela e comandar programa na Globo

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 86 visitas.





Rafa! em 2 Out 2017 - 20:15



anos | Mai 2006 | Mensagens: 2233 | São Paulo - SP

Adriane Galisteu pode fazer novela e comandar programa na Globo



Em destaque no quadro “Dança dos Famosos”, exibido no programa “Domingão do Faustão”, a apresentadora Adriane Galisteu , 44, tem chances de continuar na TV Globo mesmo depois de deixar a competição semanal.





Foto: Reprodução/Instagram/galisteuoficial





De acordo com a coluna “Zapping”, do jornal “Agora São Paulo”, uma parte dos executivos da emissora defende que a loira seja contratada para permanecer na “reserva artística”, categoria que reúne artistas que podem tanto apresentar programas quanto atuar em novelas. Fazem parte desse núcleo famosos como Camila Pitanga , 40, e Lázaro Ramos , 38.



Leia mais:

Kim Kardashian está grávida pela terceira vez Proprietária acusa Belo de não pagar aluguel e diz: ‘Tem um bandido em minha casa’



A estratégia do canal é emplacar Adriane Galisteu em uma das tramas que vão estrear no ano que vem, mas a Globo não descarta ainda ter a apresentadora como substituta em programas como o “Mais Você” e o “Encontro”. Ana Furtado , 43, que se cuide!



https://br.yahoo.com/vida-estilo/adriane-galiste...bo-145741139.html Em destaque no quadro “Dança dos Famosos”, exibido no programa “Domingão do Faustão”, a apresentadora Adriane Galisteu , 44, tem chances de continuar na TV Globo mesmo depois de deixar a competição semanal.Foto: Reprodução/Instagram/galisteuoficialDe acordo com a coluna “Zapping”, do jornal “Agora São Paulo”, uma parte dos executivos da emissora defende que a loira seja contratada para permanecer na “reserva artística”, categoria que reúne artistas que podem tanto apresentar programas quanto atuar em novelas. Fazem parte desse núcleo famosos como Camila Pitanga , 40, e Lázaro Ramos , 38.Leia mais:Kim Kardashian está grávida pela terceira vez Proprietária acusa Belo de não pagar aluguel e diz: ‘Tem um bandido em minha casa’A estratégia do canal é emplacar Adriane Galisteu em uma das tramas que vão estrear no ano que vem, mas a Globo não descarta ainda ter a apresentadora como substituta em programas como o “Mais Você” e o “Encontro”. Ana Furtado , 43, que se cuide!























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído