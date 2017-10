Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Problemas técnicos adiam estreia da Futura HD na SKY

Vcfaz em 2 Out 2017 - 21:22 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 25092 | Redação

O canal pago Futura confirmou através de suas redes sociais que devido a um problema técnico sua estreia na operadora de multisserviços SKY será adiada.



A estreia estava prevista para esta terça-feira, dia 3 de outubro. Até o momento não foi divulgada a nova data para a chegada do canal.























