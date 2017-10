NET lança canal interativo para doações ao Teleton 2017

Entre os dias 03 e 28 de outubro, clientes da operadora NET poderão doar para a campanha Teleton 2017 - iniciativa do SBT em parceria com a AACD - diretamente pela TV. Por meio do canal 254 (HD), os clientes poderão fazer doações usando o controle remoto. Ação semelhante já foi realizada pela operadora com o "Criança Esperança", e acontece pela primeira vez com o evento que tem Silvio Santos como principal embaixador.



A parceria surgiu com o incentivo da área de responsabilidade social da Claro Brasil, por meio do Instituto NET Claro Embratel , e reforça o compromisso das marcas com projetos voltados à Cidadania, Educação e Cultura, promovendo o desenvolvimento da sociedade e do País. Para participar da ação, basta sintonizar o canal 254 e escolher o valor que pretende doar: R$5,00; R$15,00 ou R$30,00. O montante será creditado na próxima fatura e transferido diretamente para a AACD - Associação de Assistência à Criança Deficiente.



O Teleton é uma maratona televisa que apresenta o trablhado realizado pela AACD, reconhecida entre os melhores hospitais de Ortopedia no Brasil e referência no tratamento de pessoas com deficiência física, e lidera uma mobilização nacional para angariar fundos para a viabilização de seus projetos. Nesta 19ª edição, o montante arrecadado será destinado para a manutenção dos centros de reabilitação e o hospital da AACD.