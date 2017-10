Comedy Central estreia nova temporada de "A Culpa é do Cabral"

O canal Comedy Central estreia 4ª temporada da mesa redonda de ‘ A Culpa é do Cabral ’ no próximo dia 10 de outubro, às 23h. No programa, os cinco humoristas que conquistaram o Brasil falam sobre as diferenças regionais do país, características e costumes particulares de maneira cômica, ácida, divertida e nem sempre politicamente correta.



Nesta nova temporada, Nando Viana, Thiago Ventura, Fabiano Cambota (apresentador), Rodrigo Marques e Rafael Portugal recebem convidados especiais. Falcão participa do episódio de estreia e, além dele, Nany People, Otávio Mesquita, Supla, Helô Pinheiro e Dadá Coelho darão o ar da graça.