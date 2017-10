Animal Planet mostra drama de pessoas que viraram presas de animais perigosos

A evolução fez os humanos capazes de desenvolver sofisticadas tarefas intelectuais, mas, diante de predadores, a nossa vulnerabilidade é incontestável: somos presas fáceis. A partir de sexta-feira, 6 de outubro, às 21h30, o canal Animal Planet conta as histórias reais de pessoas que tiveram encontros críticos com feras selvagens em sua nova série, Cara a Cara com Feras .



Em seis episódios de uma hora, a atração recorre a depoimentos dos sobreviventes, reconstituições, além de imagens e vídeos de arquivo – em cada um dos episódios, dois casos são revividos nas palavras dramáticas de pessoas que, no confronto com espécies selvagens, foram vistas como presas a serem abatidas.



Tubarões, cobras venenosas, crocodilos, chimpanzés e ursos transformaram os protagonistas da série em alvos e os perseguiram em caçadas aterrorizantes. Mas eles sobreviveram para contar e o fazem nas entrevistas exclusivas trazidas pela série.



O primeiro episódio reúne as histórias de Andrea Schlake e Todd Endris. Em 2010, Andrea era voluntária em um santuário de animais na Flórida – ter contato direto com as mais variadas espécies era um sonho para a jovem que, aos 22 anos, trabalhava no resgate e reabilitação de animais feridos. Em uma manhã chuvosa de sexta-feira, ela recebeu uma ligação para auxiliar Tina, a outra cuidadora do santuário.