Patricia Abravanel surpreende em "Eliana"

Olá, internautas



No último domingo (24/09), o programa “Eliana” apresentou uma história que envolveu os telespectadores. O dominical do SBT ajudou um rapaz a encontrar os pais biológicos. Ele foi, ainda recém-nascido, colocado em adoção. Uma francesa atravessou o Oceano Atlântico para adotá-lo.



Agora, com 26 anos, Adriano, o francês com alma brasileira, foi ao palco de Patricia Abravanel para reencontrar os progenitores. Por que a mãe tinha abandonado? Ele descobriu que o nome da mãe em seu registro era apenas a ponta do iceberg. Na realidade, uma senhora registrou o rebento a pedido da avó. Ou seja, ele procurava sua mãe pelo nome errado.



E o fio dessa “novela da novela real” desenrolou em uma competente matéria. A mãe paraibana, na realidade, mora atualmente em uma “comunidade” do Rio de Janeiro. De acordo com a senhora, ela teve seu filho arrancado de seus braços. A avó da criança rejeitava o neto. Ele é fruto de um relacionamento extraconjugal. O pai era casado. A mãe, do interior paraibano, tinha apenas 18 anos e não contava com o apoio da família. E o pai não queria saber do pimpolho.



Tudo isso foi levado ao ar sem sensacionalismo. A reportagem passou o que, de fato, aconteceu. Como a progenitora não registrou o filho, que foi feito por uma “amiga” (responsável pelo trâmite da adoção internacional), ela não tinha como procurar o seu filho. Não sabia o nome do menino. E o rapaz, que já tinha vindo ao Brasil para investigar suas raízes, buscava, na Paraíba, o nome errado da mãe.



Realmente, é uma história de novela. E Patricia Abravanel soube conduzir a história com sobriedade e, ao mesmo tempo, emoção. Sem exageros. Sem chororô à toa que impregna a guerra dominical. Ela passou amadurecimento no palco de Eliana. Patricia personificou a reação do telespectador que acompanhou a história. Durante a exibição da matéria, a atração do SBT virou o jogo e conquistou a vice-liderança folgada contra Rodrigo Faro.



Neste domingo, Patricia, enfim, saiu da imagem de “filha do dono” para uma apresentadora, de fato, da TV brasileira.



Fabio Maksymczuk