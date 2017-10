Velhos clichês marcam "Tempo de Amar"

Olá, internautas



Na última semana, a TV Globo estreou “Tempo de Amar”. A nova novela das seis, escrita por Alcides Nogueira, em parceria com Bia Corrêa do Lago, a partir de um argumento do escritor Rubem Fonseca, com direção artística de Jayme Monjardim, aposta nos velhos clichês da teledramaturgia.



A trama explora o amor entre o shumilde rapaz e a menina rica que desafia a família. Nos próximos derradeiros capítulos, a trama destacará as adversidades que o casal enfrentará. A trama também explora a imigração do mocinho de Portugal para o Brasil. Há ainda o vilão que ama a mocinha desde a tenra infância. Após a descoberta da gravidez, a protagonista é mandada para um convento. E o novelo continua a desenrolar. “Separados pelo destino, Inácio e Maria Vitória sobreviverão como podem, sem nunca perder a esperança de um dia reviver este amor”, informa o comunicado da TV Globo.



O título “Tempo de Amar” representa o estilo da nova aposta da emissora carioca. É o típico “novelão”. O estilo de Jayme Monjardim marca a produção. O diretor já traz o andamento mais lento. Contemplativo. A fotografia é explorada com a música instrumental ao fundo. Suave.



Isso é adequado para a faixa das novelas das seis. Há telespectadores que apreciam um andamento mais cadenciado. E isso deve ser respeitado. Já nas novelas das nove, o ritmo deveria ser sempre mais intenso, como ocorre com a ótima “A Força do Querer”.



O grande mérito de “Tempo de Amar” é a escalação de dois jovens atores que buscam espaço na teledramaturgia brasileira. Os novatos Bruno Cabrerizo e Vitória Strada interpretam o casal protagonista Inácio Ramos e Maria Vitória. A TV Globo precisa realmente oxigenar o seu elenco. Encontrar novos talentos espalhados por todo o Brasil. A faixa das seis é adequada para “experiências”. Monjardim normalmente aposta em novidades. Foi assim na primeira fase de “Em Família”.



“Tempo de Amar” seguirá a fórmula já experimentada à exaustão. Sem ideias mirabolantes. Os clichês normalmente funcionam.



Fabio Maksymczuk